Il Lecce è scatenato sul mercato: chiusi i colpi Andrea Rispoli (svincolato) e Diego Farias (dal Cagliari). E la società sogna Choupo-Moting dal PSG

Il ritorno in Serie A dopo 7 anni e un mercato da protagonista per puntare alla salvezza: il Lecce di Fabio Liverani si segnala scatenato in questi giorni di trattative.

Il club pugliese ha ufficializzato quest’oggi l’acquisto di Andrea Rispoli: il terzino destro, svincolato dopo il fallimento del Palermo, ha firmato un contratto di due anni ed anche per lui si tratta di un ritorno nel massimo campionato dopo alcuni anni in B con il club siciliano. Il ds Meluso però non si è fermato ed ha bruciato la concorrenza della Fiorentina per Diego Farias.

Il brasiliano di proprietà del Cagliari (ma la scorsa stagione all’Empoli) ha siglato un accordo con il Lecce e dunque proseguirà la sua avventura in Serie A dalla Puglia. La formula dell’affare è un prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto. Inutile l’inserimento last-minute del Sassuolo di De Zerbi.

Liverani dunque aggiunge un altro tassello importante in attacco, dopo l’acquisto di Gianluca Lapadula dal Genoa. Ma non è finita qui: un nuovo nome spunta per l’attacco. Si tratta di Eric Choupo-Moting, classe ’89 di proprietà del PSG. La trattativa è sicuramente difficile per il club giallorosso ma sognare è lecito, dopo aver visto sfumare Burak Yilmaz e soltanto accarezzato l’idea di prendere Mitrovic o Adebayor.

Sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato più che positivo per la squadra pugliese, in vista del ritorno in Serie A.