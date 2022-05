Liverpool-Real Madrid: le probabili formazioni della finale di Champions League

Il Liverpool di Jurgen Klopp contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Questa è la finale di Champions League dopo che in semifinale i Reds hanno battuto il Villarreal e il Real si è imposto sul Manchester City. Per il Liverpool si tratterebbe della settima Champions League in bacheca, mentre il Real Madrid va a caccia del quattordicesimo trofeo.

Si tratterà della terza finale di Coppa dei Campioni/Champions League con Liverpool e Real Madrid come sfidanti: prima di quella di quattro anni fa c’era già stata la finalissima del 1981, vinta dai Reds per 1-0.

QUI LIVERPOOL Il Liverpool dovrà fare i conti con qualche problema a centrocampo. Thiago Alcantara non dovrebbe recuperare, mentre Fabinho non è al meglio. Davanti ad Allison ci saranno Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e Robertson. A centrocampo agiranno Henderson, Fabinho e Keita. In attacco verrà riproposto il tridente leggero con Salah, Mané e Luis Diaz.

QUI REAL MADRID Il Real Madrid ritrova Alaba al centro della difesa. Con lui ci saranno Carvajal, Militão e Mendy a proteggere Courtois. A centrocampo confermati Modric, Casemiro e Kroos, mentre in attacco partirà titolare Rodrygo insieme a Benzema e Vinicius Junior.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti