Lorella Cuccarini torna ad Amici come prof di canto: “Non avrebbe senso interrompere”

Lorella Cuccarini torna come professoressa di canto ad Amici 22. Dopo la cattedra di danza e una stagione come coach di canto, la conduttrice tornerà ad insegnare nel talent show di Maria De Filippi. Lo ha confermato durante un’intervista a Leggo in cui ha anche accennato ad un possibile ritorno di Raimondo Todaro come insegnante di ballo.

“È un’esperienza talmente bella che non avrebbe senso interromperla. Si tratta accompagnare dei ragazzi che inseguono un sogno cercare di proteggerli, fare le scelte giuste per loro. Ricordo quando avevo la loro età: con Fantastico mi piovve addosso una popolarità inattesa. Ma ero cosciente che quello fosse solo un punto di partenza. Credo lo stesso valga per questi ragazzi. È una nuova strada che mi ha dato grande soddisfazione. Anche mio figlio compone e mia figlia canta. Ma amano più stare nel backstage. In palcoscenico basto io”.

Un momento intenso dal punto di vista professionale per Lorella Cuccarini che, per la prossima stagione sarà protagonista sul palcoscenico del Brancaccio di Roma nel musical “Rapunzel” per il ruolo di Madre Gothel: “Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato con il programma”, ha spiegato Lorella Cuccarini.