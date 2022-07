Sanremo 2023, Amadeus in trattativa con i manager di Britney Spears

A mesi di distanza dal Festival di Sanremo, già si vocifera sui possibili assi nella manica che quest’anno il conduttore Amadeus ci riserverà. Sappiamo già che per la serata di apertura della kermesse sarà Chiara Ferragni ad affiancare il conduttore. Ma a quanto pare, ad Ama non basta mai.

Secondo le prime indiscrezioni, il desiderio sarebbe quello di vedere sul palco dell’Ariston Britney Spears, strafamosa nei primi anni 2000, e ritornata alla ribalta negli ultimi tempi grazie ad un ripescaggio delle sue hit sul social di Tik Tok.

Ma la Spears non è famosa solo per le sue canzoni. La pop-star americana è infatti nota al grande pubblico per la sua controversa vita privata, fatta di alcol, fragilità, cure psichiatriche e di custodie forzate da parte di suo padre. Sarebbe dunque una personalità davvero interessante da mostrare a Sanremo. about:blank

Inoltre, pare che i manager di Britney Spears siano già stati contattati, dunque che le trattative siano in atto. E’ stato anche rivelato che Ama era indeciso se chiamare Britney Spears o Lady Gaga, e che la scelta non è stata facile. Infine pare che il cachet della Spears non ammonterà a meno di 200.000 Euro. Una cifra modica per il successo assicurato che la sua presenza porterà a Sanremo.