In arrivo su Discovery + Love Island Italia, la versione nostrana del reality che ha spopolato in Inghilterra: le news e i vari concorrenti di questa prima edizione italiana

Se sei single e alla ricerca del vero amore, potresti essere il candidato ideale per Love Island Italia, il popolare reality show che arriva dall’Inghilterra, diventato un vero e proprio fenomeno televisivo. Lo show ha ottenuto ben 18 adattamenti, tra cui quello italiano, il quale sarà trasmesso in esclusiva su Discovery+. Il format prevede la convivenza di ragazzi e ragazze all’interno di una villa, nelle isole Canarie, nella speranza di trovare l’amore e vincere addirittura un premio in gettoni d’oro. Una sorta di Uomini e Donne, ma senza ruoli di tronisti e corteggiatori prestabiliti. Madrina del programma l’ormai iconica Giulia De Lellis, investita dal successo proprio in seguito alla sua partecipazione al format condotto da Maria De Filippi. Chi più di lei, tra flirt, gelosia e divertimento potrà guidare i concorrenti a trovare l’amore?

La data di uscita è fissata a lunedì 7 giugno 2021, per poi continuare tutti i giorni su Discovery+. Il programma verrà rilasciato prima sulla nuova piattaforma streaming e poi in TV su Real Time. Il primo giorno le coppie si formeranno in base alle prime impressioni. In seguito, però, la trasmissione chiederà ai concorrenti di mischiare di nuovo le carte in tavola se vogliono. I partecipanti possono essere eliminati se rimangono senza partner o tramite televoto da parte del pubblico a casa. A volte, inoltre, si possono eliminare tra loro. Nel corso del reality hanno a disposizione un cellulare per ricevere notifiche dagli autori o per contattarsi a vicenda. Infine, devono affrontare sfide fisiche o psicologiche e, vincendo, possono uscire dalla villa nella quale risiedono per degli appuntamenti speciali.

I concorrenti del programma

Giovani, belli e pronti ad innamorarsi. Sono 10 i concorrenti che parteciperanno a Love Island. Scopriamo chi sono.

CESARE, 27 anni ,Firenze. Figlio unico e molto legato alla sua famiglia. Gestore di una braceria da un paio di anni. Sportivo e appassionato di moto. Dopo una lunga relazione, in cui si è visto costretto a chiudere a causa del suo amore giunto al termine, ora si dice pronto ad una nuova avventura sentimentale.

ANTONINO ,28 anni, di Palermo. Pugile professionista, è in lizza per le nazionali. Si definisce estroverso, spavaldo, determinato e testardo e fin da piccolo ha avuto un temperamento vivace. Era il “piccolo terremoto” per i suoi nonni. Ama scherzare e fare amicizia con nuove persone. I suoi amici lo chiamano ‘il TIR’ perché si porta dietro sempre un grande carico di guai con le donne.

DANIEL, 21 anni, Carrara. DI origini rumene, è arrivato in Italia a soli due anni. Inizia a lavorare fin da giovanissimo con il padre in cantiere continuando gli studi alle scuole serali. Con l’aiuto del padre, qualche anno fa, ha aperto la sua impresa edile. È stato a lungo fidanzato, ma ora è single due anni. Pronto ad impegnarsi di nuovo, con grande appoggio del padre, che lo vorrebbe in una relazione seria.

CHRISTIAN, 23 anni, viene da Milano. Doppio lavoro: magazziniere ed istruttore di Zumba. Nato in Italia da una famiglia originaria del Camerun, al momento la persona più importante della sua vita è la mamma. Si definisce un ragazzo solare, sempre con il sorriso e pieno di energia. In amore è un romanticone, ma non ha mai avuto storie durature. In una relazione si definisce orgoglioso e peramaloso.

DENIS, 21 anni, Padova. Dopo una carriera nel basket, lascia lo sport per amore. Ironia della sorte, viene lasciato dopo la sua scelta. Da quel momento dice a sé stesso di non essere più disposto a subire ‘fregature’ del genere, anche perchè crede ragazze che incontra siano interessate solo allo status symbol. Ora fa il modello. Si definisce un farfallone, ma dichiara anche di volersi fidanzare seriamente.

REBECA, 23 anni, di Milano. Diplomata in scienze umane, Si definisce ambiziosa, forte, tenace, impulsiva… ma in realtà, sotto la corazza, si nasconde un animo sensibile. La sua ultima relazione è stata complicata e le ha completamente tolto fiducia nel genere maschile. Tutti i ragazzi che ha incontrato, soprattutto quelli troppo spavaldi, l’hanno annoiata in un attimo. Ora però sembra pronta al vero amore.

CRISTINA ,23 anni, di Mantova. Commessa e insegnante di twerking. Nata da padre italiano e madre thailandese. Si definisce una make-up lover, infatti ha trasformato la sua passione in lavoro, oltre a tenere un corso di twerking. In amore dice di cercare la storia perfetta e romantica come quella dei suoi genitori.

GIULIA,23 anni, originaria di Pesaro, adesso vive a Roma. Attualmente è disoccupata. Si definisce attiva, intraprendente e di una simpatia coinvolgente. Da piccola veniva spesso presa in giro per via dei suoi capelli rossi e delle sue lentiggini, che cercava di coprire con tanto trucco. Crescendo ne ha fatto, invece, i suoi punti di forza. All’età di 19 anni si è trasferita, da sola, a Roma per studiare. In amore si definisce una cacciatrice, ma appena si innamora davvero diventa una vera ‘sottona’.

MONICA, 24 anni, romana. Si laurea in economia, e, dopo la morte del padre, si occupa da sola della società di famiglia che gestisce immobili industriali. Cresciuta in fretta, non intende perdere tempo dietro a stupide futilità. Non ama i social network e, attualmente, il suo profilo Instagram è disattivato. È stata a lungo fidanzata, non perchè realmente innamorata, ma perché la riteneva “la cosa giusta da fare”. A Love Island Italia vuole trovare il suo vero amore.

GIULIETTA,23 anni, di Alessandria, ma si è trasferita a Milano per fare la modella. Mamma russa e padre napoletano, dice di saper essere sia fredda che calorosa, a seconda delle situazioni e delle persone che incontra. Seppur giovanissima ha vissuto una lunga convivenza, durante la quale viveva una vita da donna decisamente più adulta e responsabile rispetto alla sua età. Oggi Giulietta ha voglia di vivere finalmente un amore leggero, romantico e spensierato più adatto ad una ragazza della sua età.