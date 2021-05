Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Venerdì 28 Maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Ultima puntata di questa edizione di Uomini e Donne, cosa ci regalerà Maria de Filippi? Non ci sono anticipazioni certe ma, probabilmente, per concludere la stagione ci potrebbe essere l’ultima sfilata del trono over. Le dame quindi, potrebbero sfidarsi a colpi di outfit per salutare il pubblico in attesa di tornare a settembre.

Sicuramente spazio sarà dedicato a Gemma e alla sua nemica Tina. Le due regaleranno al pubblico l’ultimo confronto infuocato? Nelle ultime puntate abbiamo visto numerose discussioni, soprattutto tra Gemma e Isabella e tra Nicola e Armando. I quattro protagonisti faranno pace prima delle vacanze estive? Scontri accesi anche tra Biagio e Anna e tra Elisabetta e Luca, in questi mesi troveranno il modo di capirsi o sono definitivamente chiuse le loro relazioni?

Probabilmente Maria inviterà qualche ospite per chiudere la puntata, qualcuno che regali la speranza di poter trovare ancora la propria anima gemella nel mondo. Vecchi tronisti o coppie del trono over quindi potrebbero arrivare a centro studio di Uomini e Donne.