Luci d’Artista Salerno presenze: boom nel weekend

di Mohame Lamine Dabo

Luci d’Artista Salerno presenze, weekend da tutto esaurito tra centro storico, via Porto e Stazione Marittima

La manifestazione Luci d’Artista Salerno presenze continua a richiamare migliaia di visitatori, trasformando anche questa domenica in una giornata da tutto esaurito. Le strade principali della città sono state animate da un flusso costante di turisti e famiglie, attratti dalle installazioni luminose e dall’atmosfera natalizia che ormai caratterizza Salerno nel periodo invernale.

Sin dalle prime ore del pomeriggio, via Porto è risultata particolarmente congestionata, con rallentamenti significativi in ingresso città e lungo le arterie che conducono al centro. Saturi anche i parcheggi interrati di piazza della Libertà, spesso scelti come punto di riferimento dai visitatori in arrivo. Per chi desidera raggiungere le luminarie, l’amministrazione comunale ricorda sul sito ufficiale del Comune di Salerno la disponibilità di alternative come mezzi pubblici, parcheggi periferici e ZTL dedicate.

Tanta affluenza anche per Panettone d’Artista alla Stazione Marittima

Parallelamente, numeri molto elevati anche per l’iniziativa Panettone d’Artista, in corso presso la Stazione Marittima. L’evento gastronomico, che unisce tradizione dolciaria e creatività, sta riscuotendo un notevole interesse, attirando visitatori da tutta la regione. Lunghe file si sono formate per assaggiare i prodotti proposti dai maestri pasticcieri e per partecipare alle attività collaterali.

Nel centro storico, l’atmosfera festiva ha coinvolto vicoli e piazze, con un flusso continuo di visitatori che ha reso particolarmente affollate aree come via dei Mercanti, largo Campo e piazza Portanova. Le installazioni luminose hanno funzionato da attrazione principale, contribuendo come sempre a valorizzare il patrimonio artistico e commerciale della città.

Disagi e guasti tecnici lungo il percorso luminoso

Nonostante il successo, la giornata è stata segnata da alcune problematiche tecniche. Un tratto dell’installazione “Mare d’inverno”, collocata sul Corso Vittorio Emanuele, è infatti risultato nuovamente spento nel segmento che va da piazza Portanova fino all’incrocio con via Velia. Il problema, già riscontrato in precedenza, ha suscitato curiosità e qualche lamentela da parte dei visitatori.

Si rinnova, inoltre, l’invito a preferire la mobilità pedonale o i mezzi pubblici per evitare lunghe file in auto e difficoltà nel trovare parcheggio. L’afflusso straordinario registrato durante le Luci d’Artista Salerno presenze fa prevedere un trend crescente anche nei prossimi weekend, soprattutto con l’avvicinarsi del periodo festivo.