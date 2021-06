Il settimanale “Diva e Donna” ha pizzicato Ludovico Tersigni, prossimo conduttore di X Factor, in compagnia di una bella mora

Mentre si prepara al debutto come conduttore di X Factor, la curiosità attorno alla vita di Ludovico Tersigni, personaggio certamente atipico poichè ha recentemente confessato di non possedere alcun profilo sui social network, aumenta esponenzialmente: il settimanale Diva e Donna, in particolare, lo ha beccato in compagnia di una bellissima ragazza mora a passeggio per le strade di Roma con in braccio le buste della spesa.

Potrebbe interessarti:

A giudicare dall’intesa tra i due, che si baciano e si abbracciano incuranti di quello che accade loro intorno, si può ragionevolmente pensare che la misteriosa mora, di cui certo non conosciamo il nome ma che siamo quasi sicuri non appartenga al mondo dello spettacolo, sia la fidanzata di Ludovico Tersigni: il giovane attore lanciato da Skam Italia (nonchè nipote del conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi alias Zoro) deciderà prima o poi di ufficializzare la sua relazione o dovremo accontentarci di saperne di più solo tramite i giornali patinati?

Quel che è certo è che una grande prova professionale attende Tersigni, conosciuto anche per il ruolo di Ale nel teen-drama Netflix Summertime: a settembre esordirà su Sky Uno come conduttore di X Factor, subentrando ad Alessandro Cattelan (la prima foto dal backstage delle registrazioni è stata pubblicata da Emma qualche giorno fa qui). Come si sta preparando? Cercando di gestire al meglio la comprensibile ansia da debutto, ha confessato in una recente intervista, contornato dall’affetto della sua famiglia ed in particolare di sua madre.