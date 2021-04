L’Etihad Stadium si veste di qualità per Manchester City-Borussia Dortmund: Haaland contro tutti; Guardiola con o senza punta?

I quarti di finale di Champions League sono ricchi di partite di alto livello e Manchester City-Borussia Dortmund sono pronte a dimostrarlo. I Citizen già virtualmente campioni della Premier League possono dedicarsi alla conquista della Champions League, mentre i tedeschi stanno incontrando più difficoltà in Bundesliga. Sulla carta partono in leggero vantaggio i ragazzi di Pep, che vuole ritornare sul tetto d’Europa.

QUI MANCHESTER CITY – Da un Dortmund all’altro, ma il dilemma di Guardiola è sempre il solito: punta o spazio? Spesso il tecnico ha fatto a meno di Gabriel Jesus e Aguero, sia per infortuni sia per scelte tecniche. Gundogan ne ha beneficiato, con una stagione ricca di gol. Foden potrebbe riempire lo spazio in avanti, con Sterling e Bernardo Silva sulle fasce (il portoghese è in ballottaggio con Mahrez). Qalche chance anche su Ferran Torres, ritornato a regime dopo il lungo periodo di inattività.

Qualora dovesse optare per un vero “numero nove”, la scelta cadrebbe su Aguero o Gabriel Jesus. Presente Cancelo sulla destra o sinistra, fondamentale in fase di costruzione, con il suo compito di accentrarsi e favorire il palleggio. Il City è molto dinamico in fase di possesso mentre in fase di non possesso si schiera con un 4-3-3.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Terzic dovrebbe continuare a fare a meno di Sancho, alle prese con un infortunio, resta in dubbio. I tedeschi perdono anche il giovane Moukoko, una valida alternativa ad Haaland. Il norvegese riempirà l’attacco con Reus e Hazard. Tanti sono i dubbi di formazioni, con il Borussia che potrebbe scendere in campo anche con una difesa a quattro, come nelle ultime uscite, con Emre Can a fare da pendolo oppure con un vero terzino come Meunier.

Manchester City-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky alle ore 21.00.

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Sterling All. Guardiola

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Deleney, Dahoud; Hazard, Reus, Haaland All. Terzic