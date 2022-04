Manuel Bortuzzo e Lulù: “Ci abbiamo provato ma è finita”

A poco più di un mese dal termine del GF Vip, è scoppiata la coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Salassié. A comunicare la notizia sono stati entrambi i protagonisti attraverso i social:

“In questo mese dal termine del GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“, ha commentato Manuel Bortuzzo.

Lulù invece ha preferito commentare l’accaduto attraverso una diretta su Instagram: infatti, la ragazza, ha precisato che i due hanno cercato di non farsi influenzare dalle situazioni pesanti che avevano attorno.

“Ci tenevo a dire a tutti che questa notizia è vera, ovviamente purtroppo perché non pensavo, non era questo il programma della nostra relazione… Non è né colpa mia, né colpa di Manu. È colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione (…) Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte di mezzo, che si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e Manu. Ovviamente non persone della mia famiglia. Appena hanno conosciuto Manu subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto comunque buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto molto amichevole“.