Lavorare come manutentore: tipologie e altre cose da sapere

di Redazione ZON

La figura del manutentore risulta particolarmente richiesta all’interno di un mercato del lavoro che appare quanto mai eterogeneo e in costante evoluzione nonché innovazione.

Le offerte di lavoro a Parma sono diverse, ma orientarsi può non essere semplice: le aziende vogliono infatti profili sempre più specializzati, a seconda degli specifici macchinari e impianti.

Quello del manutentore è infatti un ruolo cruciale, che si colloca tra le mansioni ad alta occupabilità, richiedendo però skills altamente settoriali, di natura tecnica e non solo. Scopriamo insieme qualcosa di più, soffermandoci sulle tipologie più ricercate nel parmense.

Chi è il manutentore? E cosa fa?

Come suggerisce il termine, il manutentore è prima di tutto un tecnico il cui compito è quello di assicurare il corretto – e quindi affidabile – funzionamento delle macchine e delle strutture all’interno di cui si trovano. Oltre a intervenire in caso di guasto, agisce a livello preventivo, contribuendo in maniera decisiva sia in termini di efficienza che di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si tratta di una figura richiesta soprattutto in ambito industriale ed edile, ed è per questo che le offerte non mancano in un territorio di forte vocazione imprenditoriale come quello della provincia di Parma.

Il manutentore non è un mestiere che possono svolgere tutti. Oltre a specifiche competenze acquisibili tramite una formazione mirata, necessita di avere soft skills come quelle di problem solving e di lavorare sotto stress, mantenendo un alto livello di calma e di concentrazione.

Per quanto concerne le abilità tecniche, insieme a una buona manualità occorre aver maturato conoscenze di stampo informatico, soprattutto riguardo ai sistemi automatizzati e diagnostici, in relazione allo specifico ambito di riferimento.

Le tipologie di manutentore più richieste a Parma

Esistono diverse tipologie di manutentore, a seconda del tipo di specializzazione intrapresa.

Ognuna di esse ricopre competenze e funzioni precise, sulla base delle quali risulta essenziale individuare un percorso di alto profilo: qualcosa che appare imprescindibile in una città come Parma, dove è richiesto un livello umano e professionale d’eccellenza.

Queste le principali categorie di manutentore a oggi più richieste nel parmense:

manutentore meccanico : specializzato in sostituzione e riparazione di componenti meccaniche, si avvale di strumenti di misurazione nonché utensili ad hoc. Questa figura lavora soprattutto nelle aziende produttive;

: specializzato in sostituzione e riparazione di componenti meccaniche, si avvale di strumenti di misurazione nonché utensili ad hoc. Questa figura lavora soprattutto nelle aziende produttive; manutentore elettrico : si interessa della manutenzione di sistemi elettrici e impianti, intervenendo nella prevenzione e nella riparazione di guasti e malfunzionamenti, nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza;

: si interessa della manutenzione di sistemi elettrici e impianti, intervenendo nella prevenzione e nella riparazione di guasti e malfunzionamenti, nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza; manutentore elettromeccanico: questa figura è un mix delle precedenti ed è molto apprezzata perché capace di intervenire in entrambi gli ambiti, a fronte di una professionalità superiore, specialmente per quanto concerne gli ultimi standard automatizzati.

Possiamo quindi concludere che il manutentore è una figura sì molto ricercata, ma che richiede un percorso di formazione più verticale rispetto al passato. Le aziende più innovative e specializzate offrono generalmente un periodo di affiancamento, che però non basta se non si ha una solida base di partenza da poter offrire e da dimostrare con i titoli e aggiornamenti del caso.