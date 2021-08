Mara Venier e Domenica In: programmazione per settembre

Nuova edizione per Mara Venier e la sua trasmissione Domenica In: da settembre un talento a settimana

Il 19 Settembre torna Mara Venier, e torna Domenica In inaugurando la sua tredicesima – e a suo dire ultima edizione. Proprio per questo, la conduttrice sta attualmente definendo i contenuti delle nuove puntate della trasmissione domenicale di Rai1. Oltre a confrontarsi con la gente comune, la Venier introdurrà altre piccole novità. Dalle parole delle conduttrice questa dovrà essere l’edizione per cui verrà ricordata.

“Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare“.

Inoltre, Mara Venier padrona di casa indiscussa del pomeriggio festivo di Rai1, come riporta La Nazione, ha inoltre svelato una novità che riguarderà alcuni giovani artisti:

“Vorrei dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova. Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello“.

Infine, la zia” Mara ha tenuto a precisare che si occuperà ancora di attualità e pandemia:

“La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid, come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema, anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura“.

La veneta ha infatti ammesso di avere avuto difficoltà a trattare l’argomento:

“Fare il programma da sola in studio mi ha angosciato. Ho pianto, volevo rinunciare. Ma i vertici della tv pubblica mi hanno detto che dovevo assolvere il nostro compito di servizio e di informare la gente. Abbiamo capito tutti la gravità della cosa del momento e ne sono orgogliosa“. Lei che il covid lo ha affrontato sulla sua pelle, quando si ammalò lo scorso Giugno.

Insomma per la zia Mara si apre una stagione molto interessante.