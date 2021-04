Conor McGregor nel mondo del calcio? Il celebre lottatore di MMA ha le idee ben chiare e i tifosi sono super entusiasti della cosa

“Ehi ragazzi, sto pensando di acquistare il Manchester United! Cosa ne pensate?” Così Conor McGregor ha acceso gli animi dei suoi seguaci su Twitter. Il lottatore irlandese, visto il momento di crisi che stanno attraversando i Red Devils, ha avanzato la proposta ai suoi fan che si sono mostrati subito entusiasti della cosa.

McGregor, approfittando il caos creatosi per via della discussa vicenda Superlega, ha improvvisamente avanzato la folle proposta. Il tweet è con molta probabilità ironico, ma i tifosi hanno subito appoggiato l’idea dell’irlandese. Il lottatore, nonostante la reputazione di grande spendaccione, difficilmente potrebbe permettersi un esborso del genere.

Come riportato dal the Sun, McGregor ha guadagnato circa 45 milioni di sterline lo scorso anno, a cui vanno aggiunti 112 milioni ricavati dalla vendita della sua quota nella società di whisky Proper 12. La liquidità del lottatore è sicuramente di tutto rispetto, peccato che i Glazers chiedono circa 1 miliardo di dollari per vendere il club di Manchester. I tifosi del Red Devils, che speravano in una ventata d’aria fresca e vedevano nel lottatore un faro in mezzo alla tempesta, dovranno con molta probabilità continuare a sperare in un nuovo aquirente.