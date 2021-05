Secondo SkySport UK, i blaugrana sarebbero vicini all’acquisto a zero di Aguero. Tattica per trattenere Messi in Catalogna?

È una delle tante occasioni di questo mercato, ed è normale che il suo nome sia ricercato da tutti i top club europei. Ecco perché è da questa mattina che si parla di un possibile inizio di trattiva tra Sergio “El Kun” Aguero e il Barcellona. A lanciare l’indiscrezione sono gli inglesi di SkySport, i quali affermano che l’interesse dei blaugrana nei confronti dell’argentino è reale, e che presto ci saranno nuovi sviluppi. Ricordiamo che “El Kun” ha il contratto in scadenza con il Manchester City, neo finalista di Champions League, e che a Giugno sarà libero di firmare con qualsiasi club.

Il Barcellona rappresenta una pista percorribile, non solo per l’interesse manifestato dagli spagnoli, ma anche per la possibile strategia dietro quest’operazione: oltre il contratto di Aguero, anche quello di Lionel Messi scadrà a fine stagione. Per non perdere il proprio gioiello, i blaugrana potrebbero invogliare la Pulce a restare in Catalogna acquistando appunto il suo grande amico in nazionale “El Kun”. Una mossa che avrebbe certamente un doppio vantaggio per il club spagnolo, il quale non solo si garantirebbe uno dei più grandi attaccanti al mondo dell’ultimo ventennio (258 gol in 387 presenze con il City), ma riuscirebbe a tenersi stretto ancora per qualche anno il suo capitano. Chissà che questa strategia possa funzionare.