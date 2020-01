Marko Pjaca potrebbe diventare un nuovo giocatore del Cagliari: in Sardegna però non arriverà Pinamonti. Il Brescia accelera per Zajc: tutte le news di mercato

Il Cagliari vuole piazzare il colpo in attacco ed è vicino a chiudere con la Juventus per l’acquisto a titolo temporaneo di Marko Pjaca. Il croato “esclude” l’arrivo in Sardegna di Andrea Pinamonti, il favorito all’inizio.

Per l’attaccante sono sorte delle problematiche con il Genoa (e con l’Inter), visto che l’intenzione era quella di scambiare con Cerri (in Liguria) ma quest’ultimo ha rimediato un infortunio, facendo così saltare la trattativa. Ma non solo la società del presidente Giulini si sta muovendo sul mercato.

Infatti, il Brescia di Cellino, dopo gli acquisti di Skrabb e Bjarnason, sta cercando di accelerare quanto più possibile con il Fenerbahce per riportare Miha Zajc in Italia. L’ex-Empoli avrebbe già detto sì, mentre il club turco ha chiesto 5 milioni di euro per liberarlo e la sensazione è che l’affare possa decollare.

Gli altri affari di mercato: il Verona sta trattando con il Genoa per Agudelo e potrebbe chiudersi già in settimana. Il Parma deve sostituire l’infortunato Inglese: si fanno i nomi di Sebastiano Esposito dell’Inter (su di lui c’è anche la Spal) ma anche quelli di Matri e Sanabria.

Continua l’asse di mercato tra Spal e Torino: Kevin Bonifazi ha detto sì al ritorno a Ferrara (a titolo definitivo per 8-9 milioni di euro) mentre Iago Falqué sta ancora decidendo ma le sensazioni sono positive. Infine, l’Atalanta ha preso Czyborra dall’Heracles Almelo: visite mediche in giornata.

