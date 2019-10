Meteo caratterizzato da una forte perturbazione nord atlantica. L’abbassamento delle temperature e il maltempo mandano in allerta 9 Regioni italiane

Meteo e allerta sono le parole chiave di questi giorni. Stiamo vivendo un abbassamento brusco delle temperature, accompagnato da una fase di maltempo. Motivo di questo repentino cambio di scenario termico è una perturbazione nord atlantica. L’allerta è stata proclamata in 9 Regioni del nostro paese.

Maggiormente interessate da questo improvviso mutamento climatico sono soprattutto Piemonte, Liguria, bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Il meteo è in fase di allerta anche in gran parte del Veneto fino alle coste toscane. Protagoniste della perturbazione sono le pioggia, insistenti e fitte che in queste ore interessano l’Umbria, tratti interni dell’Abruzzo e si spingono fino alla Puglia garganica.

La bassa pressione responsabile di questo rovesciamento del meteo viaggerà rapidamente dall’alto Tirreno fino al mare di Sicilia per cui culminare sulle coste nord africane. Tuttavia la situazione di instabilità cambierà nel corso della settimana, già a partire da oggi, con miglioramenti su Emilia Romagna e Veneto.

Decisamente peggiore sarà il meteo che riguarderà il centro sud già a partire da domani, con rovesci e possibili episodi di grandine. Sotto osservazione anche Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo, a Roma si attendono piogge e vento forte. Nubifragi potrebbero riguardare anche la Calabria tirrenica e ionica, fino alla Basilicata. Non sarà esente da questa situazione di maltempo nemmeno la Sardegna con segnalazione di forti venti di Maestrale e possibili venti di Bora.

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, un’altra meteo su 9 ragioni. Arancione per Calabria e Sicilia, gialla per Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, senza escludere Basilicata e Puglia. Le aree maggiormente colpite dalla perturbazione saranno quelle del versante ionico in Calabria e del settore nord-orientale in Sicilia.

