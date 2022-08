Milan, gli infortunati: attacco decimato per il Sassuolo

Stefano Pioli dovrà fare i conti con due assenze decisamente importanti nella gara di Serie A contro il Sassuolo. Gli infortunati tra le file del Milan sconvolgono i piani dell’allenatore, che è costretto a mettere ai lavori forzati Olivier Giroud.

Stando a quanto riportato dal portale online MilanNews.it l’allenatore rossonero dovrà fare a meno di Ante Rebic e di Divock Origi. Il primo è costretto ai box a causa di problemi alla schiena, il secondo per un’infiammazione. Entrambi gli attaccanti resteranno a Milanello a scopo precauzionale, con Stefano Pioli che dovrà fare i conti con un attacco praticamente decimato.

È proprio grazie a un gol dell’attaccante francese che il Milan ha messo il punto esclamativo sulla gara con il Bologna vinta per 2-0 dai padroni di casa. Giroud ha siglato l’ultima marcatura con una splendida volée di sinistro che ha spinto in rete il bel cross di Leao.

Con Rebic ed Origi costretti ai box sarà nuovamente Giroud a dover guidare l’attacco rossonero nella gara sicuramente non semplice contro il Sassuolo. Il derby di Milano contro l’Inter si avvicina pericolosamente. Stefano Pioli dovrà essere in grado di far fronte alle diverse assenze e dovrà gestire abilmente le energie dei suoi uomini migliori.