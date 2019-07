Intesa raggiunta tra Lazio e Manchester United per il trasferimento a Old Trafford di Milinkovic-Savic, affare da 80 milioni di euro

Sembra davvero giunta al termine l’avventura in biancoceleste di Sergej Milinkovic-Savic. Dopo essere stato più volte vicino all’addio dalla Lazio nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, il serbo è ora a un passo dalla cessione. Lotito ha infatti trovato l’accordo con il Manchester United per la cessione del centrocampista per una cifra di 80 milioni di euro. Ad Old Trafford, Milinkovic-Savic sarà l’erede di Paul Pogba, sempre più vicino al Real Madrid.

Proprio Paul Pogba è la chiave per il definitivo via libera dell’affare. La cessione ai galacticos del francese è la condizione per il conseguente arrivo a Manchester di Milinkovic-Savic e si attende solo l’ok definitivo. Lazio e United hanno come detto trovato l’intesa sul costo del cartellino mentre giocatore e club hanno da tempo l’accordo su durata del contratto e ingaggio.

L’operazione Pogba porterebbe nelle casse dei Red Devils oltre 100 milioni di euro, che sarebbero poi subito reinvestiti per Milinkovic-Savic. Il serbo sembra essere l’erede perfetto di Pogba. Alto, forte fisicamente e dotato di buona tecnica, il centrocampista biancoceleste non ha sicuramente il pedigree internazionale del campione del mondo 2018 ma è giovane e ha ampi margini di crescita e potrà farlo in uno dei club più prestigiosi al mondo.