Ecco il programma della settima giornata del Giffoni Experience 2019. Tra i vari talent che si presenteranno, Alessandro Borghi ed Amber Heard

Siamo arrivati alla settima giornata del Giffoni Experience 2019. Anche oggi, l’organizzazione ha previsto una serie di ospiti italiani ed internazionali. Si parte con l’arrivo di Eleonora Gaggero, attrice ed influencer (conta più di un milione di follower su Instagram). L’incontro con la stampa è previsto per le ore 11, mentre il photocall ed il carpet sono attesi per le 16.30.

L’attore italiano che incontrerà i giurati ed i giornalisti del Giffoni Film Festival è Alessandro Borghi. L’attore terrà una Masterclass alle 16.30 e l’incontro con i fan ed i fotografi è stato programmato per le 16.30.

Grande attesa anche per l’interprete di Spadino in Suburra, Giacomo Ferrara, che incontrerà quanti vorranno salutarlo alle 18.40 sul photocall e sul blu carpet.

L’ospite internazionale invitato dallo staff del Giffoni Experience 2019 oggi 25 Luglio è Amber Heard, l’attrice che ha interpretato la principessa Mera in Aquaman.

L’ospite istituzionale, l’Onorevole Luca Cascone, Presidente Commissione Trasporti Regione Campania.

L’anteprima presentata da Sky è Alla fine ci sei tu (Then Came You), nella versione originale e sottotitolata.

Infine l’ospite musicale, che questa sera si esibirà per il Giffoni Music Contest, è Izi.