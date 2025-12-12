Million Day oggi: numeri vincenti e risultati dell’estrazione di oggi 12 Dicembre 2025
Estrazione Million Day di oggi: ecco la combinazione vincente del concorso quotidiano.
Come ogni giorno, torna l’appuntamento con il Million Day, il gioco a premi
che permette di tentare la fortuna con una combinazione di cinque numeri compresi
tra 1 e 55. Di seguito riportiamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi,
aggiornati in tempo reale.
Million Day – Estrazione di oggi [DATA]
[13] – [39] – [41] – [48] – [55]
Ogni giorno è possibile tentare la fortuna con una schedina dal costo di 1 euro.
L’estrazione del Million Day avviene tutti i giorni alle 20:30.
Come si gioca al Million Day
Giocare è semplice: si scelgono 5 numeri tra 1 e 55. La vincita massima
è di 1 milione di euro con 5 numeri indovinati. Sono previste vincite
anche con 2, 3 e 4 numeri.
Dove controllare le estrazioni
Le estrazioni ufficiali sono disponibili sul sito di Lottomatica e dei rivenditori
autorizzati. Su ZON aggiorniamo quotidianamente i numeri vincenti.
Link utili
Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.
Le probabilità di vincita sono disponibili sul sito ufficiale del concessionario.