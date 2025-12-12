Million Day oggi: numeri vincenti e risultati dell’estrazione di oggi 12 Dicembre 2025

Estrazione Million Day di oggi: ecco la combinazione vincente del concorso quotidiano.

Come ogni giorno, torna l’appuntamento con il Million Day, il gioco a premi

che permette di tentare la fortuna con una combinazione di cinque numeri compresi

tra 1 e 55. Di seguito riportiamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi,

aggiornati in tempo reale.

Million Day – Estrazione di oggi [DATA]



[13] – [39] – [41] – [48] – [55]

Ogni giorno è possibile tentare la fortuna con una schedina dal costo di 1 euro.

L’estrazione del Million Day avviene tutti i giorni alle 20:30.

Come si gioca al Million Day

Giocare è semplice: si scelgono 5 numeri tra 1 e 55. La vincita massima

è di 1 milione di euro con 5 numeri indovinati. Sono previste vincite

anche con 2, 3 e 4 numeri.

Dove controllare le estrazioni

Le estrazioni ufficiali sono disponibili sul sito di Lottomatica e dei rivenditori

autorizzati. Su ZON aggiorniamo quotidianamente i numeri vincenti.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

Le probabilità di vincita sono disponibili sul sito ufficiale del concessionario.