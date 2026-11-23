di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di lunedì 23 novembre 2026 (ore 13:00) sono 03, 27, 31, 33, 51. Numeri Extra: 01, 17, 18, 23, 39.

I punti chiave Numeri vincenti: 03, 27, 31, 33, 51

Extra: 01, 17, 18, 23, 39

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di lunedì 23 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 23/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 03 27 31 33 51 Extra 01 17 18 23 39

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it