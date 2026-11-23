Oroscopo Branko 23 novembre 2026: Capricorno e Cancro sono i segni più fortunati
In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per lunedì 23 novembre 2026, la giornata è fortunata per Capricorno e Cancro. Branko vede opportunità per Vergine, Sagittario, Toro, Ariete e Scorpione, mentre Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario affrontano una giornata più delicata. Per i Pesci prevede serenità. Il Sole è in Sagittario, la Luna in Toro.
I punti chiave
- Secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026, Capricorno e Cancro sono i due segni fortunati.
- Branko indica opportunità per cinque segni: Vergine, Sagittario, Toro, Ariete e Scorpione.
- Branko prevede una giornata più delicata per quattro segni: Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario.
- Il 23 novembre 2026 la Luna è in Toro e il Sole è in Sagittario, secondo Branko.
- Per i Pesci, Branko indica serenità in amore e in famiglia il 23 novembre 2026.
Secondo l’oroscopo di Branko per lunedì 23 novembre 2026, la giornata è fortunata per Capricorno e Cancro, con opportunità per Vergine e Sagittario. La Luna è in Toro, il Sole in Sagittario.
Nelle previsioni di Branko del 23 novembre 2026, la Luna in Toro favorisce lavoro, affari e sentimenti. Il Sole in Sagittario, invece, apre nuove prospettive.
Quali segni hanno più fortuna il 23 novembre 2026
Branko assegna la fortuna a due segni: Capricorno e Cancro. Per altri cinque segni parla di opportunità.
- Capricorno: la Luna è fortunata per amore, denaro e soddisfazioni personali. Energia e determinazione sono in crescita.
- Cancro: la giornata è fortunata per lavoro, finanze e operazioni economiche. In amore sono possibili emozioni intense.
- Vergine: la Luna è favorevole ad affari, viaggi e incontri professionali. Sono in arrivo nuove passioni sentimentali.
- Sagittario: Giove e Marte sostengono nuove iniziative e Branko vede una possibile svolta professionale. In amore serve pazienza.
- Toro: la Luna è nel segno, con ottimi contatti lavorativi e nuove occasioni d’affari. L’amore è in crescita.
- Ariete: Branko prevede opportunità professionali e patrimoniali, con Mercurio e Giove che favoriscono il successo. Il suo consiglio è di fare attenzione allo stress.
- Scorpione: ci sono opportunità lavorative, ma anche tensioni nelle collaborazioni. Passione e fortuna restano protagoniste.
Chi deve fare attenzione a tensioni e discussioni
Quattro segni hanno una giornata più delicata, secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026.
- Gemelli: è prevista qualche tensione familiare e il segno deve prepararsi a importanti prove professionali. La passione è in aumento.
- Leone: l’umore è instabile e ci sono discussioni familiari. Branko invita a evitare reazioni impulsive e a recuperare energie.
- Bilancia: restano da chiarire questioni economiche e familiari. Giove protegge gli accordi e sono in arrivo nuovi amori.
- Acquario: Branko consiglia di evitare discussioni e decisioni impulsive. In arrivo ci sono novità familiari e sentimentali.
Per i Pesci è una giornata di serenità
Per i Pesci, l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026 indica serenità in amore e in famiglia. Sono favoriti i contatti, i brevi viaggi e le notizie da persone lontane.
Domande frequenti
Quali sono i segni più fortunati secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026?
Secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026, i due segni fortunati sono Capricorno e Cancro. Branko indica inoltre opportunità per altri cinque segni: Vergine, Sagittario, Toro, Ariete e Scorpione.
Quali segni devono fare attenzione a tensioni e discussioni il 23 novembre 2026?
Nell’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026 quattro segni hanno una giornata più delicata: Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario. Per Leone e Acquario Branko invita a evitare reazioni e decisioni impulsive.
Dove si trovano la Luna e il Sole il 23 novembre 2026 secondo Branko?
Secondo l’oroscopo di Branko, il 23 novembre 2026 la Luna è in Toro e il Sole è in Sagittario. La Luna in Toro favorisce lavoro, affari e sentimenti, mentre il Sole in Sagittario apre nuove prospettive.
Cosa prevede l’oroscopo di Branko per i Pesci il 23 novembre 2026?
Per i Pesci, l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026 indica serenità in amore e in famiglia. Sono favoriti i contatti, i brevi viaggi e le notizie da persone lontane.
Cosa prevede Branko per il Capricorno il 23 novembre 2026?
Branko definisce il Capricorno un segno fortunato il 23 novembre 2026. La Luna è fortunata per amore, denaro e soddisfazioni personali, con energia e determinazione in crescita.
Immagine di repertorio
Lascia un commento