di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per lunedì 23 novembre 2026, la giornata è fortunata per Capricorno e Cancro. Branko vede opportunità per Vergine, Sagittario, Toro, Ariete e Scorpione, mentre Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario affrontano una giornata più delicata. Per i Pesci prevede serenità. Il Sole è in Sagittario, la Luna in Toro.

I punti chiave Secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026, Capricorno e Cancro sono i due segni fortunati.

Branko indica opportunità per cinque segni: Vergine, Sagittario, Toro, Ariete e Scorpione.

Branko prevede una giornata più delicata per quattro segni: Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario.

Il 23 novembre 2026 la Luna è in Toro e il Sole è in Sagittario, secondo Branko.

Per i Pesci, Branko indica serenità in amore e in famiglia il 23 novembre 2026.

Secondo l’oroscopo di Branko per lunedì 23 novembre 2026, la giornata è fortunata per Capricorno e Cancro, con opportunità per Vergine e Sagittario. La Luna è in Toro, il Sole in Sagittario.

Nelle previsioni di Branko del 23 novembre 2026, la Luna in Toro favorisce lavoro, affari e sentimenti. Il Sole in Sagittario, invece, apre nuove prospettive.

Quali segni hanno più fortuna il 23 novembre 2026

Branko assegna la fortuna a due segni: Capricorno e Cancro. Per altri cinque segni parla di opportunità.

Capricorno: la Luna è fortunata per amore, denaro e soddisfazioni personali. Energia e determinazione sono in crescita.

la Luna è fortunata per amore, denaro e soddisfazioni personali. Energia e determinazione sono in crescita. Cancro: la giornata è fortunata per lavoro, finanze e operazioni economiche. In amore sono possibili emozioni intense.

la giornata è fortunata per lavoro, finanze e operazioni economiche. In amore sono possibili emozioni intense. Vergine: la Luna è favorevole ad affari, viaggi e incontri professionali. Sono in arrivo nuove passioni sentimentali.

la Luna è favorevole ad affari, viaggi e incontri professionali. Sono in arrivo nuove passioni sentimentali. Sagittario: Giove e Marte sostengono nuove iniziative e Branko vede una possibile svolta professionale. In amore serve pazienza.

Giove e Marte sostengono nuove iniziative e Branko vede una possibile svolta professionale. In amore serve pazienza. Toro: la Luna è nel segno, con ottimi contatti lavorativi e nuove occasioni d’affari. L’amore è in crescita.

la Luna è nel segno, con ottimi contatti lavorativi e nuove occasioni d’affari. L’amore è in crescita. Ariete: Branko prevede opportunità professionali e patrimoniali, con Mercurio e Giove che favoriscono il successo. Il suo consiglio è di fare attenzione allo stress.

Branko prevede opportunità professionali e patrimoniali, con Mercurio e Giove che favoriscono il successo. Il suo consiglio è di fare attenzione allo stress. Scorpione: ci sono opportunità lavorative, ma anche tensioni nelle collaborazioni. Passione e fortuna restano protagoniste.

Chi deve fare attenzione a tensioni e discussioni

Quattro segni hanno una giornata più delicata, secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026.

Gemelli: è prevista qualche tensione familiare e il segno deve prepararsi a importanti prove professionali. La passione è in aumento.

è prevista qualche tensione familiare e il segno deve prepararsi a importanti prove professionali. La passione è in aumento. Leone: l’umore è instabile e ci sono discussioni familiari. Branko invita a evitare reazioni impulsive e a recuperare energie.

l’umore è instabile e ci sono discussioni familiari. Branko invita a evitare reazioni impulsive e a recuperare energie. Bilancia: restano da chiarire questioni economiche e familiari. Giove protegge gli accordi e sono in arrivo nuovi amori.

restano da chiarire questioni economiche e familiari. Giove protegge gli accordi e sono in arrivo nuovi amori. Acquario: Branko consiglia di evitare discussioni e decisioni impulsive. In arrivo ci sono novità familiari e sentimentali.

Per i Pesci è una giornata di serenità

Per i Pesci, l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026 indica serenità in amore e in famiglia. Sono favoriti i contatti, i brevi viaggi e le notizie da persone lontane.

Domande frequenti Quali sono i segni più fortunati secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026? Secondo l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026, i due segni fortunati sono Capricorno e Cancro. Branko indica inoltre opportunità per altri cinque segni: Vergine, Sagittario, Toro, Ariete e Scorpione. Quali segni devono fare attenzione a tensioni e discussioni il 23 novembre 2026? Nell’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026 quattro segni hanno una giornata più delicata: Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario. Per Leone e Acquario Branko invita a evitare reazioni e decisioni impulsive. Dove si trovano la Luna e il Sole il 23 novembre 2026 secondo Branko? Secondo l’oroscopo di Branko, il 23 novembre 2026 la Luna è in Toro e il Sole è in Sagittario. La Luna in Toro favorisce lavoro, affari e sentimenti, mentre il Sole in Sagittario apre nuove prospettive. Cosa prevede l’oroscopo di Branko per i Pesci il 23 novembre 2026? Per i Pesci, l’oroscopo di Branko del 23 novembre 2026 indica serenità in amore e in famiglia. Sono favoriti i contatti, i brevi viaggi e le notizie da persone lontane. Cosa prevede Branko per il Capricorno il 23 novembre 2026? Branko definisce il Capricorno un segno fortunato il 23 novembre 2026. La Luna è fortunata per amore, denaro e soddisfazioni personali, con energia e determinazione in crescita.