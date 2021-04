Converse non si smentisce, importanti collaborazioni e stile sempre all’avanguardia. La nuova edizione limitata, pensata per tutte le esigenze

Converse si conferma uno dei leader indiscusso nella moda dello streetwear. Collaborazioni interessanti e stile all’avanguardia, la nuova edizione limitata Converse permetterà di personalizzare lo stivaletto sportivo più famoso al mondo.

Attenzione ai dettagli e alle novità, ma anche e soprattutto tradizione, per uno dei marchi sportivi più attenti al passato.

Kim Jones x Converse

Tra le illustri collaborazioni salta all’occhio il nome di Kim Jones, direttore creativo della casa di moda Fendi. Con un curriculum alle spalle che farebbe invidia a chiunque bazzichi il mondo della moda, Jones vanta collaborazioni con Louis Vuitton, Dior, ma anche Supreme e Nike. Converse X Kim Jones stravolge il design della famosa Chuck 70, con un’intersuola in gomma più allungata, una tomaia a inserto in TPU, oltre ad occhielli pensati a creare un sistema a doppia allacciatura.

Non solo scarpe, l’edizione di Jones comprende anche 4 capi d’abbigliamento, fedeli allo stile dello streetwear, con un pantalone cargo, felpa a girocollo, t-shirt e parka. L’idea è quella di offrire un outfit completo, che rispetti lo street-style tipico di Converse, spingendo il cliente ad optare non solo per una scarpa limitata, ma a un abbigliamento sportivo e alla moda.

Le novità

Tante le novità proposte per campagna primavera/estate 2021, soprattutto in tema di sneakers. Chuck Taylor All Star Low Top è il nuovo modello pensato per le donne, comode espadrillas con intersuola in juta e tomaia in tela. Di nuova tendenza anche le Floral Print Chuck Taylor All Star Low Top e Canvas Broderie Chuck Taylor All Star Low Top a stampa floreale.

Novità in serbo anche per gli uomini, con 3 nuovi modelli. Si parte dal Sunset Palms Chuck Taylor All Star, sneakers con stampe tropicali e colori pastello. Nuove di zecca anche le Archive Paint Splatter Chuck 70, che riprendono il classico modello Chuck 70, ma con delle novità in vernice. In ultimo, le Summer Chuck Taylor All Star, con tomaia in poliestere, dettagli in sughero e punta in gomma.