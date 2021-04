Anne Douglas si è spenta a 102 anni nella sua casa di Beverly Hills. Era filantropa e moglie del famoso Kirk Douglas

Anne Douglas, vedova del leggendario attore Kirk Douglas, è morta all’età di 102 anni, nella sua coasa di Beverly Hills, in California. Suo marito si era spento all’età di 103 anni nel Febbraio 2020. I due si erano conosciuti sul set di “Atto d’Amore” nel lontano 1953 e si sono sposati l’anno successivo a Las Vegas. “Non fu romantico, ma era legale e il suo nuovo marito promise che un giorno l’avrebbe sposata di nuovo in una grande festa” ricorda la sua famiglia. Suo marito Kirk ha poi mantenuto quella promessa nel 2004, al cinquantenario del loro matrimonio. Anne Douglas e suo marito sono stati sposati per 66 anni e hanno avuto due figli: Peter ed Eric. Kirk aveva avuto altri due figli dal precedente matrimonio, Michael e Joel, che non hanno bisogno di presentazioni.

Potrebbe interessarti:

Anne Douglas nasce in Germania, ad Hannover, in Germania, il 23 aprile 1919. Era studentessa in Belgio quando Bruxelles fu bombardata nel 1940. Scappò in Francia con degli amici, ma la sua cittadinanza tedesca era un problema, così hasposato un belga per ottenere la nazionalità. Ma poi i nazisti arrivarono anche a Parigi e decretarono che i film dovessero essere proiettati con i sottotitoli in tedesco. Anne Douglas conosceva tedesco, francese, inglese e italiano: ciò le permise di trovare lavoro nel mondo della distribuzione dei film in Francia. Dopo la guerra ha continuato la sua carriera prima per la Nbc e poi per John Huston, in America.

Attiva nella filantropia e nella diplomazia

Anne Douglas era molto attiva come filantropa e diplomatica. Aveva all’attivo visite in 44 Paesi come ambasciatrice di buona volontà per i valori americani. Un lavoro che le è valso il riconoscimento da parte del Dipartimento di Stato degli USA. Come filantropa, ha aiutato la ricerca sui tumori delle donne e le donne senza casa. Quando seppe che i parchi delle scuole di Los Angeles non erano più agibili, lei convinse il marito a vendere la loro collezione di opere d’arte per finanziare la loro riparazione.