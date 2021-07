Mydrama: ecco cosa racconta il nuovo singolo “Uh la la”

Dal 16 luglio sarà possibile ascoltare “Uh la la”, il nuovo singolo di Mydrama che vede la collaborazione di Vhelade. Pronti a scoprire di che cosa parla?

Da venerdì 16 luglio sarà disponibile il nuovo singolo di Mydrama dal titolo “Uh la la” che vede la collaborazione di Vhelade. Si tratta di un brano estivo con un ritornello che difficilmente uscirà dalla nostra testa, con un ritmo incalzante che invita a ballare e lasciarsi andare.

Con questo brano, Mydrama si riconferma astro nascente della musica italiana, capace di confrontarsi anche con un pubblico internazionale grazie al suo inconfondibile timbro graffiante. “Uh la la” racconta la voglia di stare bene, vivere il momento e ottenere ciò che si desidera con l’ausilio di un beat incalzante e coinvolgente, in grado di esaltare anche la strofa in francese di Vhelade.

“Uh La La” riprende il filone de “Le luci” per rappresentare altre esperienze della mia vita, in cui la chiave di volta è la spensieratezza, un’arma fondamentale per superare le delusioni sentimentali. La parte essenziale del pezzo è il legame tra la lingua italiana e quella francese, una fusione che costituisce un passo importante verso l’internazionalità del mio progetto musicale. L’obiettivo è quello di interagire, integrare e mescolare lingue, usanze, costumi e suoni provenienti da culture diverse. Vhelade, che in questo brano è la mia spalla e colei che mi fa rialzare dalle delusioni, ha reso possibile tutto ciò“, ha raccontato Mydrama.

