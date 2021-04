Conto alla rovescia per la Notte degli Oscar. Una cerimonia, quella della 93esima edizione degli Academy Award ,che è già un unicum nella storia del cinema. Ecco dove seguire la diretta

Mancano solo poche ore all’inizio della 93esima edizione degli Academy Award, conosciuti all’unanimità con il nome di Premio Oscar. Quella di quest’anno sarà un’edizione che, per ovvie ragioni, sarà un unicum nella storia del cinema. La novità, dovuta al periodo storico che stiamo vivendo, è testimoniata anche dalla scelta della location della cerimonia. Infatti, la notte più importante del cinema non avrà luogo, come da tradizione, al Dolby Theather.

Concept della nuova edizione degli Oscar. Immagine dall’account Instagram ufficiale di Rockwell

La location principale degli Oscar di quest’anno sarà la Union Station, la più importante stazione ferroviaria di Los Angeles. Altri collegamenti verranno effettuati oltre oceano, con tutti i candidati che non potranno recarsi all’evento. Dalla foto sopra, è possibile vedere qual è il concept art della scenografia ideata da David Rockwell, architetto e scenografo vincitore del prestigioso Tony Award. L’atmosfera richiamata da Rockwell si rifà alla prima cerimonia degli Oscar che si tenne all‘Hollywood Roosevelt Hotel, nel Maggio del 1929.

L’evento inizierà nel pomeriggio, verso le 17.00 californiane (In Italia sarà già notte inoltrata). Il totale degli ospiti sarà 170, ed è stata già confermata la presenza di molte celebrità quali: Reese Witherspoon, Halle Berry, Renée Zellweger, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Angela Bassett, Laura Dern, Rita Moreno, Regina King, Bon Joon Ho, Marlee Matlin e Zendaya.

DOVE SEGUIRE LA CERIMONIA

Anche quest’anno, la cerimonia degli Oscar 2021 sarà trasmessa da Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) e Sky Uno (canale 182 di Sky) alle ore 00:15 di lunedì 26 aprile, che terminerà verso le 5:00 di mattina. Ci sarà un pre-show che durerà fino alle ore 2:00, orario in cui avrà luogo il gala di premiazione. Per coloro che non sono abbonati a Sky, sarà possibile vedere la 93esima edizione degli Oscar in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terreste).

Dagli studi di Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Ospiti del programma saranno l’attrice Anna Foglietta, la regista e attrice Michela Andreozzi, l’attore Lillo Petrolo (già visto in Lol: chi ride è fuori) e il giornalista Ildo Damiano, esperto di moda.

E per la prima volta, dalle 5:00 del mattino Sky trasmetterà anche Oscars After Dark 2021. Un evento che, al termine della cerimonia di premiazione, accompagnerà gli spettatori dietro le quinte dello show, catturando l’euforia e le emozioni della serata. È qui che si potranno seguire le interviste esclusive a tutti i vincitori, ed è qui che vedranno incidere il proprio nome sulla preziosa statuetta.

Sarà possibile rivedere la notte degli oscar in maniera integrale lunedì 26 aprile, su Sky Cinema Oscar alle 12:15. In prima serata ci sarà l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2021” che andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8.

CHI VINCERA’?

Mai come quest’anno, in alcune categorie è molto difficile scommettere su chi sarà il vincitore dell’ambito premio. Il record annuale per il film che ha raccolto il maggior numero di nomination spetta a Mank, la pellicola che racconta la storia di Herman J. Mankiewicz (l’uomo dietro la sceneggiatura del film Quarto Potere di Welles), che ha totalizzato ben 10 nomination. Seguono a ruota, tutti con sei candidature: Nomadland, Minari, Il processo ai Chicago 7, Judas and the Black Messiah, Sound of Meta e The Father.

Non manca nemmeno l’Italia! Grande è la trepidazione nel sapere se Laura Pausini sarà la prima cantante italiana a vincere l’Oscar con una canzone in italiano. In un’intervista esclusiva a Sky Cinema, Laura Pausini racconterà l’emozione per la nomination e la partecipazione alla Notte degli Oscar, il suo ricordo di Ennio Morricone e il suo rapporto con Sofia Loren.