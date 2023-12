Notte di San Silvestro, in Piazza Libertà anche Pippo Pelo

di Antonio Jr. Orrico

Il Comune di Salerno sta limando gli ultimi dettagli, tutto sembra ormai pronto. La Notte di San Silvestro è pronta a sbarcare in Piazza Libertà. Sul piano della sicurezza, si stanno svolgendo controlli accurati. La massima precauzione è prodotta non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per la definizione del cast che affiancherà i Pooh sul palco allestito in Piazza della Libertà per brindare al nuovo anno.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, in edicola oggi, nelle ultime ore stanno prendendo quota due ipotesi per affiancare i Pooh. La prima è affidare momenti di spettacolo, quasi certamente l’apertura dello show, ai salernitanissimi Napoleone e al duo rap, che in città e non solo hanno un discreto seguito ventennale, Tonico 70 e Morfuco.

Quest’ultima idea ha come obiettivo quello di aprire la notte di San Silvestro a un pubblico più giovane e valorizzare cantanti nostrani, inevitabilmente ingolositi dall’occasione di calcare un palco comunque prestigioso, in un’occasione importante come Capodanno. La conduzione dell’evento potrebbe, salvo sorprese dell’ultima ora, essere affidata Pippo Pelo, altro salernitano di successo, timoniere esperto di eventi importanti e profondo conoscitore della musica, insieme ad Adriana Petro.