Nutella lancia i suoi primi biscotti croccanti: si tratta dei Nutella Biscuits. Un bollino friabile, ma che fa croc con un cuore morbido tutto da scoprire

Nutella fa rima con bontà, una bontà senza pari che da 55 anni fa sognare tutti i palati. La formula del successo della crema alla nocciola più famosa al mondo continua a sperimentare le forme più svariate. È la volta dei Nutella Biscuits, ultimo lancio dolciario promosso dalla Ferrero.

Il nuovo biscotto avrà la friabilità di un frollino, ma allo stesso tempo avrà quell’irresistibile croccantezza che fa fare “croc”. Con il 40% di crema, i Biscuits equilibrano la dolcezza del prodotto, evitando di renderlo successivamente zuccherino.

Per lanciare i nuovi biscotti, fino al prossimo 31 ottobre in Piazza Gae Aulenti, a Milano, il pubblico potra’ visitare la nuovissima Casa Nutella. Un altro dalle mille prelibatezza in cui saranno coniugati gusto e tecnologia. Infatti attraverso il Nutella counter sarà possibile esprimere la propria impressione relativa al prodotto. Al termine dell’evento di Milano sara’ possibile leggere sul counter quanto grande sara` stato il coinvolgimento delle persone.

Non abbiamo dubbi nell’anticipare l’alto sentiment che si avrà dagli assaggiatori, del resto quando di mezzo c’è questo prodotto è davvero difficile fallire. Realizzata in Piemonte dall’azienda Ferrero è tra i principali vanti gastronomici Made in Italy. Nutella non si traduce, eppure si gusta in tutte le lingue del mondo. È un sapore inconfondibile che porta alta la nostra bandiera. La formula del successo? La passione, la ricerca dell’equilibrio perfetto e l’immancabile intuizione del genio.

