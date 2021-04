Orietta Berti entusiasta della sua trasformazione in un personaggio Disney. «Una notizia bellissima: mi somiglia, è anche bella in carne.»

La cantante di Cavirago diventa un cartone. Orietta Berti vede la sua trasformazione in un personaggio Disney prendere forma nel numero 3413 di Topolino in edicola dal 21 Aprile. “Paperetta Berti” canta, è allegra e va in barca con Paperino che rema e la ascolta estasiato. Parlando della celebre rivista la cantante dice: «Quando ero ragazza l’ho sempre comprato. Ho continuato poi da grande. Quando facevo i tour enormi avevo sempre una copia di Topolino con me. Mi alleggeriva, mi rilassava, mi faceva compagnia. Ancora oggi sul solaio conservo una bella raccolta. La mia nipotina ne va già matta: le abbiamo già regalato Minnie, Topolino, Paperino… Dobbiamo passarci tutti prima o poi».

«Per me è stata una bellissima notizia. Non avrei mai immaginato che prima o poi sarei finita anche lì. Mi somiglia, è anche bella in carne… La Panini poi mi ha anche regalato il disegno originale. Quando torno a casa lo appendo» afferma Orietta Berti in merito al bellissimo disegno che la raffigura. Alla domanda su dove verrà sistemato il disegno poi dice: «Di sicuro non quella della stanza delle acquasantiere. Lì non è adatto. Lo appenderò in sala da pranzo o in quella della televisione, o forse nell’ufficio di Osvaldo dove c’è già un quadro mio».