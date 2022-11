Oroscopo Branko Giovedì 3 Novembre 2022: Ariete irascibile

Ariete Quello di oggi è un cielo che promette bene. Attenzione alle parole, dovreste mantenere la calma.

Toro Durante la giornata di oggi dovrete cogliere al volo le opportunità in amore.

Gemelli Questo mese non è partito benissimo con l’amore ma c’è margine di miglioramento.

Cancro Se una relazione vi fa dubitare di voi stessi allora forse non è quella giusta. Per quanto riguarda il lavoro, litigi in arrivo.

Leone Ottimi rapporti con il segno della Vergine e dell’Ariete, può nascere qualcosa di importante.

Vergine A volte pretendete di avere ragione ad ogni costo, ma questo non è il giorno giusto, meglio fare un passo indietro.

Bilancia L’amore ha alti e bassi, forse più bassi in questo periodo, ma verranno giorni migliori.

Scorpione Il vostro è un cielo che promette bene per l’amore ma dovete restare ottimisti.

Sagittario A volte in una relazione bisogna saper scendere a compromessi, forse è giunto quel momento, ma solo se ne vale la pena.

Capricorno Non è un buon periodo per l’amore, forse dovreste concentrarvi su altro, non ci sono solo le relazioni sentimentali nella vostra vita

Acquario Smettetela di tornare sempre dalla solita persona, se state soffrendo non è quella giusta, guardatevi intorno.