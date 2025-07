Oroscopo Branko oggi, 2 luglio 2025: Ariete, possibili colpi di fulmine per i single

Ariete Giornata ricca di energia e voglia di fare, ma attenzione ai rapporti interpersonali. La Luna in Bilancia è opposta al vostro segno: evitate scontri, specialmente in coppia. Possibili colpi di fulmine per i single.

Toro Il primo quarto di Luna in Bilancia porta chiarezza nel lavoro e stimoli per nuove iniziative. In amore Venere è ancora con voi: giornata perfetta per consolidare un’unione o dichiararsi.

Gemelli Ottime energie grazie alla Luna e a Mercurio favorevole: occasioni in amore, successi nei contatti e idee brillanti sul lavoro. Anche il denaro potrebbe riservare belle sorprese.

Cancro L’equilibrio tra razionalità e cuore è il vostro asso nella manica oggi. Con Saturno vigile e Marte attivo, potete ottenere molto in campo professionale. La sera regala emozioni forti.

Leone Giornata potente per affari, comunicazione e nuove relazioni. Mercurio nel segno vi rende convincenti, la Luna in Bilancia porta armonia. In amore, è tempo di fare sul serio.

Vergine Luna e Marte vi danno slancio e motivazione. Buone possibilità di concludere accordi vantaggiosi. Attenzione però al nervosismo con il partner: meglio il dialogo che il silenzio.

Bilancia Con la Luna nel vostro segno in fase di primo quarto, siete al centro dell’attenzione cosmica. Giornata di rinascita emotiva, perfetta per nuovi inizi in amore o per fare pace.

Scorpione Giornata costruttiva per chi lavora in gruppo o in progetti condivisi. Siate aperti alle collaborazioni. In amore si avvicina un periodo più stabile, ma oggi occhio alla gelosia.

Sagittario Il cielo vi chiede di mettere ordine in casa e nei sentimenti. La Luna favorisce incontri stimolanti e idee brillanti, ma meglio non forzare i tempi nelle relazioni.

Capricorno Con la Luna in quadratura, potreste sentirvi stanchi o sotto pressione. Evitate stress inutili e dedicate tempo a voi stessi. In amore, ascoltate di più e parlate meno.

Acquario Momento propizio per rimettersi in gioco sul lavoro o riprendere un progetto lasciato in sospeso. La Luna vi sostiene nei rapporti sociali. In amore, emozioni in arrivo.