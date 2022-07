Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 20 Luglio 2022: Leone esaminato

Ariete Domani avrete dalla vostra parte ancora una splendida Luna, insieme a Giove e Mercurio. Non vi manca energia e vitalità e si preannuncia un’altra giornata. Dovrete solo fare attenzione a non farvi sopraffare dall’ansia di volere ottenere tutto e subito.

Toro Domani dovreste cominciare a trovare soluzioni alle difficoltà ancora presenti e provare a riportare un po’ di tranquillità nelle vostre vite. Questo potrebbe comportare interrompere rapporti sbagliati o considerare nuove strade professionali che non avevate mai preso in considerazione. Occhio alle spese di troppo.

Gemelli Domani sarete ancora protetti da una buona Luna, Giove e Mercurio. Se non avete ancora trovato la persona adatta a voi da amare, potreste farlo molto presto. Gli stimoli giusti, la voglia di amare in questi giorni non vi mancano. Nel lavoro siete alla ricerca di soluzioni e idee efficaci.

Cancro Domani sarete ancora assaliti da qualche perplessità o incertezza riguardo la vostra professione. Qualcuno è appena uscito da discussioni accese, qualcun altro sta cercando qualcosa di nuovo, forse un percorso diverso. Il vostro rapporto di coppia potrà regalarvi serenità che vi manca negli altri ambiti della vostra vita.

Leone Nonostante Luna favorevole e Mercurio nel segno, potreste provare ancora quella sgradevole sensazione di essere esaminati, agitati per qualcosa. Cercate di avere pazienza e vedrete arrivare presto le giuste ricompense ai vostri sacrifici. In amore chi è single può fare un incontro interessante.

Vergine Domani potrete cominciare a recuperare a livello fisico e mentale e lasciarvi alle spalle lo stress accumulato nel mese di Giugno. Con Venere in buon aspetto dovreste cercare di abbandonare le vostre riserve e lasciarvi guidare di più dall’istinto e dalle emozioni.

Bilancia Domani dovrete fronteggiare una Luna in aspetto contrario: occorre massima cautela, soprattutto in amore e in famiglia. Se da tempo state discutendo con il partner, sentirete la necessità di chiarire. Le idee, la voglia di fare non vi mancano, quello che manca è un po’ di energia fisica.

Scorpione Domani una splendida Venere potrà aiutarvi a riportare l’amore in primo piano. Finalmente potrete risvegliare i sentimenti, a patto che voi teniate a freno la vostra vena sarcastica. Spesso, non ve ne accorgete, ma il vostro modo di fare ironia può ferire la sensibilità di chi vi sta accanto. Servirà particolare prudenza soprattutto con Bilancia e Cancro.

Sagittario Finalmente avete ritrovato la vostra carica energetica, la voglia di tornare in pista, di avventurarsi su nuove strade inesplorate. Per l’amore, se siete single potrete contare sulle stelle di Agosto. Chissà che voi non conosciate la persona ideale, qualcuno capace di intendersi alla perfezione con voi.

Capricorno Domani sarà un altro giorno che vi imporrà la massima cautela. Cercate di tenere la vostra agitazione sotto controllo. Da giorni avete maturato una grande quantità di stress e di stanchezza fisica. Avete la spiacevole sensazione di dovervi fare carico da soli di un fardello piuttosto pesante. Sforzatevi di non sfogare questa tensione nervosa sulla persona vicina.

Acquario Domani le stelle vi aiuteranno a recuperare dal punto di vista psicofisico. Non vi mancherà un desiderio di vivere nuove emozioni in amore, di rimettervi in gioco. Purtroppo sul fronte pratico dovrete fare i conti con Mercurio contrario. Servirà attenzione con i soldi, potreste sentirvi ancora confusi sul da farsi. Siate prudenti, meglio non prendere decisioni rischiose.