Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 23 Maggio 2022: Leone attento

Ariete Domani la vostra rivincita sarà sempre più vicina. Siete sostenuti da stelle molto importanti che vi aiuteranno presto a realizzare qualcosa di grande, a raggiungere un traguardo ambizioso. Venere ancora nel segno da forza ai progetti.

Toro Domani potrete buttarvi alle spalle tensioni vissute durante l’ultimo weekend e cominciare la settimana con serenità. Si preannunciano giornate molto interessanti, sia nel lavoro, sia in amore, grazie all’imminente ingresso di Venere nel segno.

Gemelli Domani potrebbe risultare una giornata un po’ faticosa, ma in generale vi aspetta una settimana molto stimolante. Nei prossimi giorni avrete una grande svolta. Forse non riuscirete a risolvere tutto e subito, ma potrete vedere con più chiarezza che ci sono vie d’uscita ai problemi che vi hanno afflitto in passato.

Cancro Domani continuerà questo periodo di grande revisione della vostra vita. In questi giorni avete diverse preoccupazioni, non tutto sembra così facile da affrontare e avete bisogno di stare lontani da alcune persone. Avrete voglia di fare un po’ di pulizia ed eliminare le relazioni inutili, che non vi fanno stare più bene. Ora come ora ciò che conta è recuperare un buon equilibrio interiore. In amore ci sarà qualcosa da chiarire.

Leone Domani Marte comincia un transito molto positivo, Giove è già in ottimo aspetto. Insomma, le cose si stanno muovendo velocemente e voi dovrete tenere a bada questa grande concitazione. Vorreste fare tutto e subito. Anche in amore dalle prossime ore arriveranno occasioni d’oro per chi le saprà cogliere al volo.

Vergine Domani Luna sarà in opposizione. Nel corso della giornata potreste vivere qualche piccolo fastidio, un po’ di incertezza o di confusione. In linea di massima state vivendo un momento di grande forza. Se Aprile ha messo a dura prova le relazioni, Maggio, specialmente d’ora in avanti, si potrà recuperare bene. Molto presto anche Venere tornerà attiva. Novità intriganti per i cuori solitari.

Bilancia Domani dovrete avere particolare cautela, anche in amore. Mai come adesso è fondamentale mantenere un equilibrio, un po’ di diplomazia in più. Negli ultimi giorni è probabile che qualche Bilancia abbia perso la pazienza con una persona o che si sia allontanata in silenzio. Situazioni poco trasparenti, compromessi difficili da raggiungere: serve prudenza.

Scorpione Domani dovete cercare di smaltire tutta la tensione accumulata durante il fine settimana. Anche se avete un Oroscopo molto importante, nei prossimi giorni potreste sentirvi un po’ agitato, soprattutto in famiglia. Forse vi siete ritrovati ad accettare cose e situazioni contro stomaco, a dire si troppe volte e ora avreste sola una grande voglia di ribellarvi, di far valere i vostri diritti. Occorre cautela.

Sagittario Domani potreste accusare un leggero calo fisico o sentirvi un po’ nervoso. Cercate di farvi scivolare le cose addosso! In generale, state vivendo una grande rinascita che riguarderà l’amore. Avete una volontà crescente di cominciare a fare qualcosa di nuovo.

Capricorno Domani dovete cominciare a fare più attenzione, specialmente in amore. Nelle ultime settimane avete dovuto affrontare problemi piuttosto pesanti, di tipo personale, economico o lavorativo. Qualche persona non si è comportata in maniera corretta nei vostri confronti.

Acquario Domani crescerà una profonda agitazione interiore causata dal fatto di voler grandi cose, ma dover fare i conti con la realtà circostante. In questo momento vi costa fatica continuare a fare le stesse cose, frequentare le solite persone. Anche se Marte comincerà un buon transito, non riuscirà a placare del tutto gli animi.