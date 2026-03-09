oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 9 marzo 2026, con le previsioni segno per segno su amore, lavoro e benessere. 🔮

di Redazione ZON

Quali sono i segni più fortunati della giornata? Come ogni giorno torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, tra i più seguiti dagli appassionati di astrologia in Italia. Le previsioni per oggi, lunedì 9 marzo 2026, offrono indicazioni su amore, lavoro, fortuna e stato d’animo dei dodici segni dello zodiaco.

♈ Ariete

Giornata interessante soprattutto dal pomeriggio. Sul lavoro potresti trovarti davanti a scelte importanti o a nuovi incontri utili per il futuro. In amore serve più complicità: piccoli gesti possono rafforzare il legame.

♉ Toro

Fase di riflessione e maggiore consapevolezza. Nel lavoro potrebbero arrivare novità che ti spingono a rivedere programmi e priorità. In amore è fondamentale parlare con sincerità per superare eventuali dubbi.

♊ Gemelli

Le idee non mancano e la tua capacità comunicativa può aprire nuove opportunità professionali. In amore l’atmosfera diventa più leggera e i single potrebbero fare incontri interessanti.

♋ Cancro

Le emozioni sono forti e richiedono equilibrio. Sul lavoro potresti dover gestire questioni delicate, mentre in amore è importante evitare chiusure e cercare il dialogo con il partner.

♌ Leone

Dopo un fine settimana movimentato arriva un momento di chiarimento. Sul lavoro il tuo carisma ti aiuta a emergere, ma in amore è meglio evitare tensioni e puntare sulla serenità.

♍ Vergine

La prima parte della giornata è positiva, poi sarà tempo di riflettere e fare il punto su alcune scelte. Sul lavoro potrebbero emergere questioni da chiarire entro i prossimi mesi.

♎ Bilancia

Le cose iniziano lentamente a chiarirsi dopo alcune decisioni difficili. Nel lavoro può arrivare una piccola soddisfazione, mentre in amore il dialogo aiuta a ristabilire equilibrio.

♏ Scorpione

Giornata intensa e ricca di intuizioni. Nel lavoro è meglio osservare con attenzione prima di agire. In amore le emozioni sono profonde e possono portare a confronti importanti.

♐ Sagittario

Hai voglia di cambiare e guardare avanti. Il lavoro può offrire nuovi stimoli, mentre in amore è importante evitare decisioni troppo impulsive e riflettere di più.

♑ Capricorno

Periodo importante ma con qualche tensione sul lavoro: potrebbero emergere rivalità o contrasti con superiori. In amore cerca di non scaricare lo stress accumulato.

♒ Acquario

Dopo un weekend complicato senti il bisogno di recuperare serenità. La giornata è utile per riflettere su lavoro e relazioni e capire quale direzione prendere.

♓ Pesci

Grande sensibilità e intuizione. Nel lavoro segui le tue sensazioni, mentre in amore il cielo favorisce momenti romantici e incontri che possono sorprendere.

⭐ Segni favoriti oggi: Scorpione, Gemelli e Pesci.