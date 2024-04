Oroscopo Paolo Fox venerdì 5 Aprile 2024: Ariete sentimentale

Aria di cambiamenti: favoriti gli incontri, nuovi progetti per le coppie che si vogliono bene.

Le stelle ti favoriscono, particolarmente se desideri cambiare rotta in amore dopo una delusione.

Trova la forza per spezzare la routine. Devi riconquistare la calma, dentro e fuori di te.

Ottima capacità di azione. Non pensare troppo al lavoro, cerca di recuperare un sentimento.

Discuterai con una persona che non vuole sentire ragioni. Prudenza con Capricorno e Toro.

Scorpione

In questo periodo sei invogliato ad amare. Non restare chiuso in casa, esci e divertiti.