Oroscopo, la super luna nel segno dello scorpione: ecco il significato del plenilunio che porta ad una rinascita in un periodo così difficile

L’oroscopo accompagna ogni giorno milioni di appassionati (qui l’oroscopo di oggi), dando consigli e premonizioni su come affrontare i vari periodi della vita. In questi giorni, a giovare delle coincidenze astrali è il segno dello scorpione. Ci troviamo senz’altro in un periodo difficile per ognuno di noi, la pandemia mette a dura prova la vita delle persone tra ansie e preoccupazioni dal punto di vista economico, lavorativo e della salute. Una piccola speranza, per chi ci crede, la regala l’oroscopo con i suoi consigli e spunti di riflessione.

Un plenilunio giunge foriero di buone notizie per il segno dello scorpione. Infatti, la luna piena che entra nel segno, rappresenta una nuova apertura. Verso il mondo? Verso la vita di ogni giorno? Sarà poi il singolo ad interpretare e decidere come sfruttare la congiuntura astrale. Una nuova comprensione del mondo, portata da un’apertura verso il nuovo, l’attenzione verso il tanto di bello, in un mare di negatività, che la vita ci regala per guardare con occhi diversi alle vicende quotidiane. Il tutto trasportato da un’importante energia positiva data dalla luna piena di oggi, 27 aprile.