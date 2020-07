Napoli, Osimhen si allontana: il Liverpool offre 7 milioni a stagione

Victor Osimhen si allontana dal Napoli. Il Liverpool ha offerto 7 milioni a stagione all’attaccante nigeriano. Il Napoli già al lavoro sulle alternative

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Victor Osimhen al Napoli. Gli azzurri avevano trovato l’accordo con il Lille, 81 milioni di euro comprensivi il cartellino di Ounas, valutato 31 milioni, e con il giocatore, con un contratto da 3.5 milioni a stagione.

Il nuovo agente del nigeriano, però, ha bloccato tutto, chiedendo almeno 5 milioni a stagione. Forte dell’accordo preso in precedenza, De Laurentiis non si è piegato davanti alle richieste del nuovo agente. Adesso, però, il trasferimento di Osimhen rischia di saltare del tutto.

Stando alle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, il Liverpool avrebbe offerto ben 7 milioni a stagione all’attaccante, scavalcando quindi l’offerta del Napoli. Gli azzurri però non sono ancora del tutto fuori dalla corsa, ed ha un alleato in più, il Lille. Il club francese, infatti, spinge per chiudere con il Napoli, al momento l’unica squadra pronta ad investire sul giocatore.

Intanto Giuntoli già guarda alle possibili alternative. Piace sempre Immobile, ma è difficile se non impossibile strapparlo alla Lazio. L’alternativa più fattibile corrisponde a Luka Jovic, pagato un anno fa 60 milioni dal Real Madrid. Il serbo con i blancos non ha mai sfondato, ed è in cerca di una sistemazione per rilanciarsi.

