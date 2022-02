Pagamento pensioni marzo 2022: tutte le date

Pagamento pensioni a Febbraio 2022. In attesa dell’avvio ufficiale dell’Assegno Unico Universale dove la data è fissata per il 1° marzo volto a dare una grossa boccata d’ossigeno in favore delle famiglie con figli a carico si prosegue con le date del pagamento pensioni marzo 2022.

Analizziamo in dettaglio date e modalità di pagamento delle principali prestazioni INPS a marzo 2022.

Questo il calendario per il pagamento pensioni di marzo 2022:

mercoledì 23 febbraio per i cognomi dalla A alla B;

per i cognomi dalla A alla B; giovedì 24 febbraio per i cognomi dalla C alla D;

per i cognomi dalla C alla D; venerdì 25 febbraio per i cognomi dalla E alla K;

per i cognomi dalla E alla K; sabato 26 febbraio (solo la mattina) per i cognomi dalla L alla O;

(solo la mattina) per i cognomi dalla L alla O; lunedì 28 febbraio per i cognomi dalla P alla R;

per i cognomi dalla P alla R; martedì 1° marzo per i cognomi dalla S alla Z.

Chi invece ha optato per l’accredito della pensione presso la propria banca dovrà attendere il secondo giorno contabile del mese, che per il prossimo marzo corrisponde a mercoledì 2.

La Protezione Civile, con l’Ordinanza n. 849, ha confermato il pagamento pensioni anche per il mese di marzo 2022:

“Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di marzo 2022 è anticipato dal 23 febbraio 2022 al 1° marzo 2022“.

Non resta che attenerci a tutti i consigli.