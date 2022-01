Paolo Celata, ecco chi è il reporter di Enrico Mentana al Quirinale

Tra le fila dei giornalisti che in questi giorni stanno assediando le mura del Quirinale, c’è anche lui: Paolo Celata. Il pronipote del commediografo napoletano Eduardo Scarpetta, sta infatti svolgendo il ruolo da reporter per l’edizione serale del TGLA7, condotta da Enrico Mentana.

Ma scopriamo qualche informazione in più sul giornalista. Sappiamo che è nato a Roma nel ’65, e che è laureato con lode in Storia dei partiti politici, con una specializzazione in Scienze della comunicazione. Partecipa poi ad uno uno stage come autore televisivo negli studi Videa.

Ma la sua carriera da giornalista decolla grazie alla collaborazione con la pagina culturale della Voce Repubblicana e con diverse radio locali. Nel curriculum di Celata si annovera la partecipazione ai programmi settimanali Mondocalcio e TMC Motori. Entra poi a far parte de TGLA7, nella redazione politica. Viene poi scelto come conduttore del programma, alternandosi con la collega Francesca Fanuele, quando Mentana è assente. Dal 2018 inoltre partecipa al programma Propaganda Live su LA7.[2]