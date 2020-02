Al “Tardini”, Parma-Lazio termina con la vittoria di misura dei biancocelesti: Caicedo regala i tre punti agli uomini di Inzaghi

Parma-Lazio termina con la vittoria esterna dei capitolini, che conquistano il diciottesimo risultato utile consecutivo in Serie A. Gli uomini di Inzaghi non assaporano la sconfitta dalla gara di settembre a San Siro contro l’Inter. I biancocelesti si avvicinano così alla Juventus, aspettando il risultato del derby della Madonnina.

A regalare la vittoria agli ospiti ci pensa Caicedo al 41′ del primo tempo: l’attaccante è lesto ad approfittare di un respinta su un colpo di testa di Immobile e da due passi non si fa ipnotizzare da Colombi. Il Parma non riesce a sfruttare le poche occasioni concesse e pur giocando una buona gara tornano a casa con la sacca vuota.

Le note positive per D’Aversa ci sono, tra le tante il recupero di Kulusevski, subito entrato in partita e quasi vicino al gol allo scadere con un bel tiro a giro. La Lazio si è dimostrata squadra nonostante le assenze e con uno strepitoso Luis Alberto è stata in grado di amministrare bene il vantaggio. Un’ottima prova dei capitolini, sempre più in lotta per lo scudetto, in vista del big match contro l’Inter la prossima settimana.

