Paul Gascoigne ha lasciato l’Isola dei Famosi dopo l’infortunio causato da una prova della scorsa settimana. Ecco tutti i retroscena

Paul Gascoigne dovrà ritirarsi definitivamente dall’Isola dei Famosi 2021 a causa dell’infortunio al braccio causato da un movimento maldestro durante l’ultima prova ricompensa. La notizia, ancora non ufficializzata, sarà data durante la puntata di lunedì 29 marzo. Tutti i dettagli sul suo stato di salute verranno.

L’incidente

Il noto allenatore ed ex calciatore, uscito dall’acqua con il braccio dolorante, dovrà stare fermo per alcune settimane e questo lo porterà per forza di cosa a dover abbandonare l’Honduras per fare ritorno in Italia. L’incidente è avvenuto proprio quando Paul Gascoigne stava dando prova delle sue doti atletiche nel percorso a ostacoli ideato dagli autori per conquistare una ciotola piena di spaghetti e polpette. Ilary Blasi aveva pensato a lui quando ha chiesto ai naufraghi della sua brigata buriños di lasciare una porzione di pasta con la carne, necessari a tenere in forze l’allenatore dopo una settimana di riso e cocco.

Ma l’appello di Ilary non è servito. Paul Gascoigne non ha mai fatto ritorno sulla spiaggia dove si cuocevano gli spaghetti e le polpette venivano assalite dai mosquitos. Il suo ritiro rappresenterà l’ennesimo buco nel reality dopo il ritiro da Parasite Island del visconte Guglielmotti e del controverso Akash Kumar. Quest’ultimo ancora in conflitto a distanza con Tommaso Zorzi dopo aver pubblicato le chat private di alcuni mesi fa. Gli opinionisti dell’Isola, ovvero il fronte Zorzi-Lamborghini-Zanicchi, si erano subito preoccupati delle conseguenze che avrebbe comportato l’infortunio in diretta. Ma anche Ilary Blasi aveva chiesto informazioni all’inviato Massimiliano Rosolino, andato a sua volta in difficoltà per la gestione della ricompensa in assenza di Gascoigne.

Insomma, questa edizione dell’Isola è davvero piena di imprevisti. Vedremo come si evolverà la situazione nella prossima puntata.