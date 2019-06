Laura Pausini e Biagio Antonacci trionfano a Bari, prima tappa del tour

È cominciato al San Nicola di Bari il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Strepitoso il successo per il due artisti nella prima tappa che li porterà in 11 stadi d’Italia

«Abbiamo fatto benissimo a iniziare da Bari.. “C’ bellezz!”»: così Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno salutato gli oltre 45mila del San Nicola.

La prima tappa di un tour congiunto che li porterà in 11 stadi d’Italia.

Uno show senza pari, una produzione curata nei minimi dettagli, praticamente perfetta, che fa da contenitore alla lunga rassegna di brani delle carriere di entrambi gli artisti.

Uno spettacolo che può definirsi “internazionale”. Migliaia i fan provenienti da tutto il mondo durante il concerto a Bari.

Laura ha subito sciolto la tensione: “Facciamo pianobar in uno stadio”.

“Abbiamo fatto questo tour per vederci dal vivo, perché la nostra amicizia viveva soltanto di messaggini a distanza – ha racconta la Pausini – in scaletta, oltre ai miei, ci sono soltanto i brani che per me ha scritto Biagio e non quelli che invece sono stati firmati da Vasco o da Ivano Fossati. In sostanza questo è il mio omaggio a lui”.

“Credo che mai nella storia due artisti abbiano cantato su di un divano al centro di uno stadio”, dice invece Biagio Antonacci.

La coppia di artisti italiani è riuscita ad andare ben oltre le aspettative collezionando applausi a scena aperta.

Canzoni, musica e aneddoti, tre ore di fila tra coreografie travolgenti, laser show e proiezioni su schermi led.

Laura Pausini e Biagio Antonacci coronano il sogno di molti fa, salendo sul palco insieme per un tour. Un modo anche per suggellare la loro lunga amicizia.