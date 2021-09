Pfizer: vaccino sicuro dai 5 agli 11 anni

La Pfzier ha comunicato che i risultati dei test sui bambini dai 5 agli 11 anni hanno dato esito positivo ed il vaccino è ben tollerato

Le aziende Pfizer e BioNTech hanno comunicato oggi che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus è “sicuro, ben tollerato” e ha prodotto una risposta immunitaria “robusta” nei bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni.

A breve l’approvazione per la fascia dai 5 agli 11 anni

Le aziende hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l’approvazione normativa da parte degli enti regolatori. Il vaccino verrebbe somministrato a un dosaggio inferiore rispetto a quello utilizzato per i soggetti dai 12 anni in su, hanno affermato le aziende in una nota. Pfizer e BioNTech hanno inoltre affermato che avrebbero presentato i loro dati agli organismi di regolamentazione nell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in tutto il mondo “il prima possibile”. Il vaccino quindi in breve tempo potrebbe essere ampliato ad un’altra larga fetta di popolazione che va dall’età infantile fin verso la prima adolescenza.

Parte la terza dose in Italia

Intanto in Italia si parte con la somministrazione delle terze dosi per i soggetti immunodepressi. In Israele la terza inoculazione sta dando i primi risultati incoraggianti che mostrano un forte incremento della risposta immunitaria contro il coronavirus.