Pio e Amedeo contro Fedez,”vuole solo vendere smalto”: la lite sui social

Pio e Amedeo:” Fedez fa polemiche per vendere prodotti. Il rapper replica:”Spero di diventare anticonformista e antisistema come voi”

Ieri sera, il duo Pio e Amedeo ha ricevuto un premio sul palco del live show Seat Music Awards. I due hanno colto al volo l’occasione per commentare l’intervento di Fedez durante il concertone del primo maggio.

“Grazie alla Rai per non averci censurato” hanno dichiarato, in riferimento a quanto detto da Fedez sulla censura della TV di Stato. “Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che la Rai è libera. Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto. Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco, dai, Federico. Si fa la polemica per il traffico sui social e si fa lo swipe up per vendere i prodotti. “E comprati lo smalto che ho fatto io, comprati la mia valigia”. Io farei un applauso alla Rai che non ci ha censurato” ha concluso il duo.

La risposta di Fedez

Poco dopo le dichiarazioni, con un video sui social, il rapper ha replicato:”Figo, onesto, una delle cose più fighe viste in Rai, l’ho trovata una grande installazione artistica” ha esordito. “Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti, mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno anticonformista e antisistema come voi” ha continuato.

Con un riferimento al monologo del duo andato in onda durante lo show Felicissima Sera, Fedez ha detto: “Domani comincerò uscendo per la strada dando del nero e del frcio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni“. Ha aggiunto poi infine: “Mi immergo nella mia disperazione della mia vita triste, domani aprirò il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dar da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i misi smaltini!».

E ancora: “Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola nero e frcio. Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I neri e i frci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. State perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino” ha concluso con tagliente ironia.