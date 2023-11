Pontecagnano, istituita giornata contro violenza sulle donne

di Antonio Jr. Orrico

Il Comune di Pontecagnano Faiano aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Essa ricorre il 25 novembre di ogni anno dopo la sua istituzione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999.

Su impulso degli Assessorati alle Pari Opportunità, retto da Roberta D’Amico, ed alle Politiche Sociali, Piano di Zona, Diritti ed Inclusione, si sono organizzate svariate iniziative. Saranno in programma dal 24 al 26. Queste saranno volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema quanto mai doloroso ed attuale.

Il calendario ha visto la luce in collaborazione con il Museo Nazionale Etruschi di Frontiera, guidato dalla Direttrice Ilaria Menale e le Associazioni del territorio.

Sull’argomento, è stato realizzato anche un video unitamente a donne ed uomini impegnati nella sfera delle Istituzioni, dell’educazione, del supporto alle famiglie, del volontariato.

Scopo del cortometraggio è quello di accendere i riflettori sui segnali della violenza ed anche ulteriormente diffondere il numero del Centro Antiviolenza Anna Borsa (3443400016). Sarà attivo a Pontecagnano Faiano a supporto delle persone costrette a subire episodi di abuso fisico, sessuale, psicologico, economico, stalking.

“Non ci sono parole che non abbiamo pronunciato per sottolineare la necessità di cambiare rotta sul tema della violenza di genere. Ogni donna ha il diritto/dovere di ribellarsi, chiedere aiuto, denunciare, anche se il contrasto a questo fenomeno va avviato molto prima, ovvero nelle coscienze di ognuno di noi, nella capacità di fermare in tempo le umiliazioni, i gesti vili e di sopraffazione, negli esempi positivi che dobbiamo trasmettere ogni giorno. Ringrazio di cuore le Assessore Roberta D’Amico e Gerarda Sica che, sinergicamente, hanno lavorato a questo calendario di eventi e che, soprattutto, stanno dando vita a progetti di aiuto concreto alle donne del nostro territorio, e ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, si battono in favore di una società in cui non via sia spazio per questo tipo di soprusi e violazioni della dignità umana.” ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.