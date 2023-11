Stati Uniti, oggi è il giorno del ringraziamento: storia e tradizioni

di Rita Milione

Il Giorno del ringraziamento, Thanksgiving Day in inglese, è una festa nazionale celebrata in varie date in Canada, Stati Uniti, Grenada, Saint Lucia, Liberia e ufficiosamente in Brasile e le Filippine, in segno di gratitudine per le benedizioni del raccolto e dell’anno precedente.

Il Ringraziamento si celebra il secondo lunedì di ottobre in Canada e il quarto giovedì di novembre negli Stati Uniti e più o meno nella stessa parte dell’anno in altri luoghi. Sebbene il Ringraziamento abbia radici storiche nelle tradizioni religiose e culturali, è stato a lungo celebrato anche come festa laica. Nel 1863 Abraham Lincoln proclamò l’ultimo giovedì di novembre come giornata nazionale del ringraziamento, rendendo ufficialmente la tradizione una vacanza annuale.

Storia

Il Giorno del ringraziamento è una festa di origine religiosa della tradizione della chiesa cristiana protestante, risalente a una celebrazione avvenuta nel 1621 e ripetuta in modo più documentato nel 1623. Quando fu effettuato il raccolto nel novembre 1623, William Bradford, Governatore della Colonia fondata dai Padri Pellegrini a Plymouth, nel Massachusetts, emise l’ordine:

“Tutti voi Pellegrini, con le vostre mogli e i vostri piccoli, radunatevi alla Casa delle Assemblee, sulla collina… per ascoltare lì il pastore e rendere Grazie a Dio Onnipotente per tutte le sue benedizioni”.

Tradizioni

La maggior parte delle persone si concentra sulla cucina e sulla condivisione di un pasto abbondante con la famiglia e gli amici. Il piatto più noto è probabilmente la pumpkin pie, una torta a base di zucca, spezie e crema, spesso servita con una generosa porzione di panna montata o gelato. Ma il protagonista è il famoso tacchino ripieno.