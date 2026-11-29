di Redazione ZON

In sintesi. La Rhacophorus kurniatiae è una nuova specie di rana volante scoperta sulle montagne di Mekongga, a Sulawesi, in Indonesia. È stata descritta l’11 novembre 2026 sulla rivista Zootaxa. La specie vive a circa 1.876 metri di altitudine e depone le uova in una massa di gelatina, senza il nido di schiuma tipico di molte rane arboricole asiatiche.

I punti chiave La Rhacophorus kurniatiae è stata descritta l’11 novembre 2026 sulla rivista Zootaxa.

La Rhacophorus kurniatiae vive a circa 1.876 metri di altitudine sulle montagne di Mekongga, nella parte sudorientale di Sulawesi.

Le femmine di Rhacophorus kurniatiae misurano circa 4,9–5,7 centimetri di lunghezza, i maschi circa 4,3–4,7 centimetri.

I ricercatori hanno confrontato 28 caratteristiche anatomiche, il DNA e le registrazioni dei richiami per distinguere la Rhacophorus kurniatiae dalle specie simili.

La Rhacophorus kurniatiae è conosciuta oggi da una sola località, sulle montagne di Mekongga.

Si chiama Rhacophorus kurniatiae la nuova rana volante di Sulawesi, in Indonesia: depone le uova in una massa di gelatina. La specie è stata descritta l’11 novembre 2026 sulla rivista Zootaxa.

L’Università della California a Davis ha presentato la scoperta il 17 novembre 2026. Lo studio è firmato da un gruppo internazionale di ricercatori indonesiani e statunitensi.

Dove è stata trovata la rana di Mekongga

Tra il 2009 e il 2013 un gruppo di scienziati ha esplorato le montagne di Mekongga, nella parte sudorientale di Sulawesi. Hanno attraversato foreste pluviali, corsi d’acqua e ripidi versanti.

A circa 1.876 metri di altitudine hanno raggiunto un piccolo lago stagionale, chiamato Danau Coca-Cola. Lungo le rive c’erano migliaia di rane verdi impegnate nella riproduzione.

Uno degli esemplari usati per definire la specie è stato raccolto il 18 novembre 2011 da Wahyu Trilaksono, erpetologo del Museum Zoologicum Bogoriense. La descrizione scientifica è arrivata quindici anni dopo, a fine analisi.

Alan Hitch, ricercatore coinvolto nella spedizione, ha raccontato all’Università della California che l’incontro con le rane era stato particolarmente emozionante.

Perché la gelatina distingue questa rana dalle parenti

Molte rane arboricole asiatiche depongono le uova in nidi di schiuma, spesso sulla vegetazione sopra una pozza. Rhacophorus kurniatiae segue una strada diversa: inglobe le uova in una massa gelatinosa irregolare, senza la tipica struttura schiumosa.

La gelatina può restare sospesa sopra l’acqua oppure aderire debolmente ai supporti vicini. Gli studiosi hanno osservato gli embrioni svilupparsi al suo interno, e sono stati visti anche girini. Non hanno rilevato preferenze per particolari piante o forme di foglia.

I ricercatori ipotizzano che questa strategia sia un adattamento agli ambienti acquatici temporanei. Non è però dimostrato che la gelatina protegga meglio le uova dalla siccità o dai predatori: servono ulteriori esperimenti.

Gli adulti si radunano in pochi giorni

Gli scienziati hanno documentato anche la cosiddetta explosive breeding, la riproduzione esplosiva. Gli adulti si radunano in grandi quantità nell’arco di pochi giorni, invece di riprodursi gradualmente.

Le osservazioni suggeriscono che le piogge intense favoriscano queste concentrazioni sulle rive del lago. È un’interpretazione ecologica: che la pioggia faccia partire la riproduzione non è stato ancora dimostrato sperimentalmente.

Cosa c’entra il volo con una rana lunga cinque centimetri

Le rane del genere Rhacophorus sono note perché diverse specie planano da un ramo all’altro. Non hanno ali: allargano le zampe e usano le membrane tra le dita per rallentare e controllare la discesa.

La ricerca non ha misurato la distanza che Rhacophorus kurniatiae percorre planando. Il nome «rana volante» deriva dall’appartenenza a un gruppo noto per questa capacità.

Le zampe posteriori sono completamente palmate, con pieghe cutanee lungo gli arti e una piccola appendice sul tallone. La colorazione va dal verde scuro a tonalità brunastre.

Esemplari studiati Lunghezza del corpo Maschi circa 4,3–4,7 centimetri Femmine circa 4,9–5,7 centimetri

Come i ricercatori l’hanno distinta dalle specie simili

Rhacophorus kurniatiae assomiglia molto ad altre rane dello stesso genere. Per distinguerla gli studiosi hanno confrontato 28 caratteristiche anatomiche, analizzato il DNA ed esaminato le registrazioni dei richiami.

Sono emerse differenze nella forma del muso, nell’estensione delle membrane tra le dita e nella struttura dei suoni emessi dai maschi. Anche il comportamento riproduttivo è stato un elemento decisivo. Dal punto di vista genetico la specie è vicina a Rhacophorus boeadii.

Il nome kurniatiae omaggia Hellen Kurniati, erpetologa indonesiana scomparsa, che ha dedicato gran parte della carriera allo studio di anfibi e rettili del Paese.

Cosa resta da capire sulla distribuzione della specie

Rhacophorus kurniatiae è oggi conosciuta da una sola località, sulle montagne di Mekongga. Questo non significa che sia rarissima o minacciata: significa che l’estensione reale della sua distribuzione non è nota.

Sulawesi ospita numerose specie endemiche, che vivono solo in questa parte del pianeta. I ricercatori sottolineano la necessità di proteggere gli habitat montani, esposti alle pressioni delle attività umane.

Secondo l’Università della California a Davis, le scoperte delle spedizioni stanno contribuendo a valutare l’area dei Mekongga come possibile futuro parco nazionale. Il prossimo passo sarà cercare la rana in altre località e capire meglio la sua strategia riproduttiva.

Domande frequenti Cos’è la Rhacophorus kurniatiae? La Rhacophorus kurniatiae è una nuova specie di rana volante di Sulawesi, in Indonesia. È stata descritta l’11 novembre 2026 sulla rivista Zootaxa. Depone le uova in una massa di gelatina invece che in un nido di schiuma. Dove vive la rana volante di Sulawesi scoperta nel 2026? La Rhacophorus kurniatiae vive sulle montagne di Mekongga, nella parte sudorientale di Sulawesi. È stata trovata a circa 1.876 metri di altitudine, vicino a un piccolo lago stagionale chiamato Danau Coca-Cola. Oggi è conosciuta da questa sola località. Come depone le uova la Rhacophorus kurniatiae? La Rhacophorus kurniatiae inglobe le uova in una massa gelatinosa irregolare, senza la struttura schiumosa tipica di molte rane arboricole asiatiche. La gelatina può restare sospesa sopra l’acqua oppure aderire debolmente ai supporti vicini. Non è ancora dimostrato che protegga le uova meglio dalla siccità o dai predatori. La rana volante di Sulawesi plana davvero? La ricerca non ha misurato la distanza che la Rhacophorus kurniatiae percorre planando. Il nome «rana volante» deriva dal fatto che la specie appartiene al genere Rhacophorus, noto perché diverse sue specie planano da un ramo all’altro. Perché la rana si chiama kurniatiae? Il nome kurniatiae omaggia Hellen Kurniati, erpetologa indonesiana scomparsa. Kurniati ha dedicato gran parte della carriera allo studio di anfibi e rettili dell’Indonesia.

Fonte: Mondosanità · Zootaxa (studio originale, DOI 10.11646/zootaxa.5900.4.3)