L’edicola della famiglia Panini rinasce a Modena, in piazza Mazzini, dopo la serie Rai1
In sintesi. Il 28 novembre 2026 è stata inaugurata a Modena, in piazza Mazzini, la ricostruzione dell’edicola della famiglia Panini vista nella serie Rai1 «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine». L’edicola misura 2,80 metri per 2,80 ed è stata realizzata dagli scenografi della produzione Indigo Film. L’edicola di piazza Mazzini resterà per tutte le festività natalizie.
I punti chiave
- Il 28 novembre 2026 è stata inaugurata a Modena, in piazza Mazzini, la ricostruzione dell’edicola della famiglia Panini.
- L’edicola ricostruita misura 2,80 metri per 2,80 ed è la stessa struttura usata sul set della serie Rai1.
- Il reparto scenografia ingaggiato da Indigo Film, guidato da Eugenia Di Napoli, ha usato gli stessi materiali in legno dell’edicola originale.
- Olga Cuoghi Panini aprì l’edicola originale nel 1945, rilevandola a rate per seimila lire dell’epoca.
- La serie «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine» ha richiamato 3 milioni e 600mila spettatori in prima serata su Rai1.
L’edicola storica della famiglia Panini è tornata a Modena: il 28 novembre 2026 è stata inaugurata in piazza Mazzini la ricostruzione dell’edicola verde vista nella serie Rai1 «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine».
All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e diversi rappresentanti della famiglia Panini.
Come è fatta l’edicola ricostruita in piazza Mazzini
L’edicola è stata ricostruita dal reparto scenografia ingaggiato dalla produzione Indigo Film, guidato dalla scenografa Eugenia Di Napoli. Gli scenografi hanno usato gli stessi materiali in legno e hanno lavorato a partire dalle foto d’epoca dell’edicola originale.
L’edicola di piazza Mazzini misura 2,80 metri per 2,80. È la stessa struttura usata sul set della serie, riallestita ora in piazza.
La struttura era già stata trasportata da Roma e montata per l’anteprima modenese della serie, il 17 novembre 2026 al cinema Raffaello. Quella sera ha attirato l’attenzione di autorità, pubblico e attori, tra cui Serena Rossi e Simone Liberati, e della regista Letizia Lamartire.
Perché l’edicola del 1945 è diventata un simbolo delle figurine
Olga Cuoghi Panini rilevò l’edicola originale pagando a rate seimila lire dell’epoca e la aprì nel 1945. Era rimasta vedova e aveva otto figli.
Il luogo dove Olga Cuoghi Panini aprì l’edicola si trova a Modena, a qualche decina di metri oltre corso Duomo. Da quella storia, che ha commosso il pubblico, è nato il mito delle figurine Panini.
Fino a quando resta e dove vedere la serie
L’edicola di piazza Mazzini resterà per tutte le festività natalizie ed è una delle attrazioni delle feste modenesi. Modenesi e turisti l’hanno già presa d’assalto per scattare foto e selfie dentro l’edicola.
La serie «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine» va in onda su Rai1 e RaiPlay anche il 29 e il 30 novembre 2026. In prima serata su Rai1 ha richiamato 3 milioni e 600mila spettatori.
Domande frequenti
Dov’è l’edicola Panini a Modena?
La ricostruzione dell’edicola Panini si trova in piazza Mazzini a Modena ed è stata inaugurata il 28 novembre 2026. L’edicola originale aperta da Olga Cuoghi Panini nel 1945 si trovava a qualche decina di metri oltre corso Duomo.
Fino a quando resta l’edicola Panini in piazza Mazzini?
L’edicola ricostruita in piazza Mazzini a Modena resterà per tutte le festività natalizie. È una delle attrazioni delle feste modenesi.
Chi ha ricostruito l’edicola della famiglia Panini?
L’edicola è stata ricostruita dal reparto scenografia ingaggiato dalla produzione Indigo Film, guidato dalla scenografa Eugenia Di Napoli. Gli scenografi hanno usato gli stessi materiali in legno e le foto d’epoca dell’edicola originale.
Quando aprì l’edicola Olga Cuoghi Panini?
Olga Cuoghi Panini aprì l’edicola nel 1945, dopo averla rilevata pagando a rate seimila lire dell’epoca. Era rimasta vedova e aveva otto figli.
Dove vedere la serie La famiglia Panini – L’avventura delle figurine?
La serie va in onda su Rai1 e RaiPlay anche il 29 e il 30 novembre 2026. In prima serata su Rai1 ha richiamato 3 milioni e 600mila spettatori.
Immagine di repertorio
Fonte: ANSA · TRC Modena
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