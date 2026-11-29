di Redazione ZON

In sintesi. Il 28 novembre 2026 è stata inaugurata a Modena, in piazza Mazzini, la ricostruzione dell’edicola della famiglia Panini vista nella serie Rai1 «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine». L’edicola misura 2,80 metri per 2,80 ed è stata realizzata dagli scenografi della produzione Indigo Film. L’edicola di piazza Mazzini resterà per tutte le festività natalizie.

I punti chiave Il 28 novembre 2026 è stata inaugurata a Modena, in piazza Mazzini, la ricostruzione dell’edicola della famiglia Panini.

L’edicola ricostruita misura 2,80 metri per 2,80 ed è la stessa struttura usata sul set della serie Rai1.

Il reparto scenografia ingaggiato da Indigo Film, guidato da Eugenia Di Napoli, ha usato gli stessi materiali in legno dell’edicola originale.

Olga Cuoghi Panini aprì l’edicola originale nel 1945, rilevandola a rate per seimila lire dell’epoca.

La serie «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine» ha richiamato 3 milioni e 600mila spettatori in prima serata su Rai1.

L’edicola storica della famiglia Panini è tornata a Modena: il 28 novembre 2026 è stata inaugurata in piazza Mazzini la ricostruzione dell’edicola verde vista nella serie Rai1 «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine».

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e diversi rappresentanti della famiglia Panini.

Come è fatta l’edicola ricostruita in piazza Mazzini

L’edicola è stata ricostruita dal reparto scenografia ingaggiato dalla produzione Indigo Film, guidato dalla scenografa Eugenia Di Napoli. Gli scenografi hanno usato gli stessi materiali in legno e hanno lavorato a partire dalle foto d’epoca dell’edicola originale.

L’edicola di piazza Mazzini misura 2,80 metri per 2,80. È la stessa struttura usata sul set della serie, riallestita ora in piazza.

La struttura era già stata trasportata da Roma e montata per l’anteprima modenese della serie, il 17 novembre 2026 al cinema Raffaello. Quella sera ha attirato l’attenzione di autorità, pubblico e attori, tra cui Serena Rossi e Simone Liberati, e della regista Letizia Lamartire.

Perché l’edicola del 1945 è diventata un simbolo delle figurine

Olga Cuoghi Panini rilevò l’edicola originale pagando a rate seimila lire dell’epoca e la aprì nel 1945. Era rimasta vedova e aveva otto figli.

Il luogo dove Olga Cuoghi Panini aprì l’edicola si trova a Modena, a qualche decina di metri oltre corso Duomo. Da quella storia, che ha commosso il pubblico, è nato il mito delle figurine Panini.

Fino a quando resta e dove vedere la serie

L’edicola di piazza Mazzini resterà per tutte le festività natalizie ed è una delle attrazioni delle feste modenesi. Modenesi e turisti l’hanno già presa d’assalto per scattare foto e selfie dentro l’edicola.

La serie «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine» va in onda su Rai1 e RaiPlay anche il 29 e il 30 novembre 2026. In prima serata su Rai1 ha richiamato 3 milioni e 600mila spettatori.

Domande frequenti Dov’è l’edicola Panini a Modena? La ricostruzione dell’edicola Panini si trova in piazza Mazzini a Modena ed è stata inaugurata il 28 novembre 2026. L’edicola originale aperta da Olga Cuoghi Panini nel 1945 si trovava a qualche decina di metri oltre corso Duomo. Fino a quando resta l’edicola Panini in piazza Mazzini? L’edicola ricostruita in piazza Mazzini a Modena resterà per tutte le festività natalizie. È una delle attrazioni delle feste modenesi. Chi ha ricostruito l’edicola della famiglia Panini? L’edicola è stata ricostruita dal reparto scenografia ingaggiato dalla produzione Indigo Film, guidato dalla scenografa Eugenia Di Napoli. Gli scenografi hanno usato gli stessi materiali in legno e le foto d’epoca dell’edicola originale. Quando aprì l’edicola Olga Cuoghi Panini? Olga Cuoghi Panini aprì l’edicola nel 1945, dopo averla rilevata pagando a rate seimila lire dell’epoca. Era rimasta vedova e aveva otto figli. Dove vedere la serie La famiglia Panini – L’avventura delle figurine? La serie va in onda su Rai1 e RaiPlay anche il 29 e il 30 novembre 2026. In prima serata su Rai1 ha richiamato 3 milioni e 600mila spettatori.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · TRC Modena