di Redazione ZON

In sintesi. Chiedi a Maps è l’assistente di Google Maps basato su Gemini. Si apre dal pulsante «Chiedi a Maps» sotto la barra di ricerca nell’app e da «Menu» sul computer. Chiedi a Maps risponde a domande scritte o dette a voce e crea itinerari giorno per giorno. In Italia Google non ha dato conferma ufficiale a novembre 2026.

I punti chiave Chiedi a Maps è l’assistente di Google Maps basato su Gemini e funziona su Android, iPhone, iPad e computer.

Chiedi a Maps crea itinerari giorno per giorno, con segnaposto numerati sulla mappa.

L’esportazione di un itinerario di Chiedi a Maps in Google Docs è disponibile solo da computer.

Google ha annunciato il 16 novembre 2026 l’estensione di Chiedi a Maps a oltre 30 Paesi europei, citando solo Spagna, Germania e Regno Unito.

In Chiedi a Maps si può eliminare solo l’intera conversazione, non una parte.

Chiedi a Maps è l’assistente di Google Maps basato su Gemini. Si apre dal pulsante «Chiedi a Maps» sotto la barra di ricerca, risponde a domande scritte o dette a voce e permette di proseguire con domande successive. Per i viaggi crea itinerari giorno per giorno, con segnaposto numerati sulla mappa.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è Chiedi a Maps e che cosa serve?

È per chi usa Google Maps e vuole farsi consigliare luoghi o organizzare un viaggio senza cercare tappa per tappa. Funziona nell’app Google Maps su Android, su iPhone e iPad, e dal computer. Nelle pagine di Google consultate non risultano prezzi né abbonamenti, ma il costo non è indicato in modo esplicito.

Google non ha reso noti, nelle pagine consultate, la versione minima dell’app, il sistema operativo richiesto e l’età minima dell’account. Sul computer serve invece WebGL: alcuni browser lo bloccano e, senza, Chiedi a Maps non funziona.

Dispositivo Dove si trova Android (smartphone e tablet) Pulsante «Chiedi a Maps» sotto la barra di ricerca iPhone e iPad Pulsante «Chiedi a Maps» sotto la barra di ricerca Computer «Menu», poi «Chiedi a Maps»

Come si usa Chiedi a Maps passo per passo?

La procedura è la stessa su Android e su iPhone o iPad. Da smartphone o tablet:

Apri l’app Google Maps. Sotto la barra di ricerca, tocca «Chiedi a Maps». Nel prompt, scrivi la domanda oppure tocca «Microfono» per dettarla. Tocca «Invia».

Se il pulsante non compare, vedi la sezione sulla disponibilità in Italia più sotto. Dal computer:

Apri Google Maps. Fai clic su «Menu». Seleziona «Chiedi a Maps». Scrivi la domanda nel campo del prompt e tocca «Invia».

Dopo la prima risposta puoi continuare nella stessa conversazione con domande di approfondimento. Le risposte possono includere link utili a pagine web.

Come si crea un itinerario di più giorni?

Descrivi nel prompt il viaggio che hai in mente e le tappe che ti interessano. Google fa l’esempio di un road trip di tre giorni con escursioni costiere e ristoranti sul mare. Maps genera un programma giorno per giorno, con consigli e segnaposto numerati. Vale anche per una gita di un giorno o per una giornata di shopping.

Una richiesta di esempio, adattata da quella di Google: «Organizzami un road trip di tre giorni da Salerno lungo la costa, con escursioni e ristoranti sul mare». Più dettagli dai (giorni, tipo di tappe, soste per mangiare), più la richiesta è precisa.

Come si modifica il piano?

Basta continuare la conversazione. Puoi chiedere di aggiungere una tappa, per esempio un punto panoramico o un posto dove pranzare lungo il tragitto, oppure di toglierne o sostituirne una. Dall’itinerario puoi poi ottenere le indicazioni per la tappa successiva.

Che cosa succede durante il viaggio?

Secondo la presentazione di Google, durante il viaggio Ask Maps (il nome inglese della funzione) mostra indicazioni e dettagli in tempo reale: traffico, se un luogo è aperto e l’atmosfera della prossima tappa. Puoi aggiungere altre tappe scrivendo o parlando. Alcune fonti indicano però che i suggerimenti sul percorso non sono ancora disponibili in Italia.

Si può condividere o esportare l’itinerario?

Sì. Il piano si può condividere con amici e familiari. Dal computer si può anche esportare in Google Docs; da app mobile l’esportazione non è disponibile.

I nomi esatti dei pulsanti per condividere ed esportare, in italiano, non sono stati trovati: cercali nella schermata dell’itinerario o nelle opzioni della conversazione. Secondo la guida di Google, chi riceve il link a una conversazione può vederne tutte le domande e le risposte e può a sua volta ricondividerlo. Condividilo quindi solo con chi vuoi.

Come si ritrova o si cancella una conversazione?

Le conversazioni restano nella cronologia. Per riaprirne una (procedura della guida per iPhone e iPad):

Apri «Chiedi a Maps». Tocca «Cronologia». Tocca la conversazione da caricare.

Per un itinerario puoi anche chiedere a Maps di mostrartelo, oppure usare l’indicatore dedicato (badge) nella cronologia delle conversazioni. Sul web esiste inoltre una pagina Cronologia con le conversazioni salvate nel tuo account.

Per eliminare una conversazione: apri «Chiedi a Maps», tocca «Cronologia», poi «Elimina» accanto alla conversazione. Si può eliminare solo l’intera conversazione, non una parte.

Che cos’altro si può chiedere oltre agli itinerari?

Puoi interrogare anche i luoghi salvati nelle tue liste. L’esempio di Google: chiedere quali dei posti salvati abbiano disponibilità per cinque persone nei prossimi 30 minuti.

I suggerimenti nascono dai fattori di ranking di Google Maps combinati con l’attività e le preferenze del tuo account. Google precisa che i risultati non sono influenzati da pagamenti di altre società.

Chiedi a Maps è la stessa cosa di Gemini in navigazione?

No, sono due funzioni separate, con pagine di guida diverse. Gemini in navigazione si attiva mentre navighi, dicendo «Hey Google» o toccando Gemini, e serve a controllare il percorso e a fare domande mentre si guida. Secondo la guida per iPhone e iPad, non risulta disponibile per CarPlay.

Chiedi a Maps è disponibile in Italia?

Non c’è una conferma ufficiale di Google. Il 16 novembre 2026 Google ha annunciato l’estensione a oltre 30 Paesi europei, citando tra questi solo Spagna, Germania e Regno Unito. Alcune testate italiane hanno scritto che il 26 novembre 2026 il rilascio in Italia era iniziato, in modo progressivo. Altre, nei giorni precedenti, scrivevano che l’Italia non era confermata.

In pratica il pulsante potrebbe non comparire ancora a tutti. Una guida di Google tradotta in italiano non equivale a una disponibilità ufficiale: il testo parla di personalizzazioni valide «se disponibile nel tuo paese». Se non vedi «Chiedi a Maps», aggiorna l’app e riprova più avanti.

Quali funzioni cambiano da un Paese all’altro?

Itinerari e ricerca nelle liste salvate sono disponibili ovunque Ask Maps sia attivo, cioè in oltre 200 Paesi. Le altre novità non sono uguali dappertutto.

Funzione Stato a novembre 2026 Itinerari e ricerca nelle liste salvate Disponibili dove Ask Maps è attivo Esportazione in Google Docs Solo da computer Ricerca di appuntamenti e consigli «Know before you go» Partono prima negli Stati Uniti Telefonate alle attività per conto dell’utente Non ancora in Europa Prenotazione di appuntamenti e suggerimenti sul percorso Non ancora disponibili in Italia, secondo una fonte

Come verificare le risposte di un itinerario?

Google invita a controllare le risposte, per esempio cliccando sui link delle fonti indicate dall’AI. Per un itinerario conviene verificare orari e aperture sulla scheda di ogni luogo prima di partire, soprattutto per ristoranti e tappe con orari ridotti.

Domande frequenti Dove si trova Chiedi a Maps? Nell’app Google Maps su Android, iPhone e iPad, Chiedi a Maps si apre dal pulsante «Chiedi a Maps» sotto la barra di ricerca. Sul computer si apre da «Menu» e poi «Chiedi a Maps». Sul computer serve WebGL, che alcuni browser bloccano. Come si fa un itinerario con Chiedi a Maps? Si descrive nel prompt il viaggio che si ha in mente e le tappe che interessano. Google fa l’esempio di un road trip di tre giorni con escursioni costiere e ristoranti sul mare. Chiedi a Maps genera un programma giorno per giorno, con consigli e segnaposto numerati. Come si modifica un itinerario di Chiedi a Maps? Si continua la conversazione con Chiedi a Maps. Si può chiedere di aggiungere una tappa, per esempio un punto panoramico o un posto dove pranzare, oppure di toglierne o sostituirne una. Chiedi a Maps è disponibile in Italia? Google non ha dato una conferma ufficiale per l’Italia. Il 16 novembre 2026 ha annunciato l’estensione a oltre 30 Paesi europei, citando solo Spagna, Germania e Regno Unito. Alcune testate italiane hanno scritto che il 26 novembre 2026 è iniziato un rilascio progressivo in Italia. Come si cancella una conversazione su Chiedi a Maps? Si apre «Chiedi a Maps», si tocca «Cronologia» e poi «Elimina» accanto alla conversazione. Si può eliminare solo l’intera conversazione, non una parte.

Fonte: Guida di Maps (Google) – Fai domande su Google Maps, Android (italiano) · Guida di Maps (Google) – Fai domande su Google Maps, iPhone e iPad (italiano) · Guida di Maps (Google) – Fai domande su Google Maps, Computer (italiano) · Guida di Maps (Google) – Fai domande su Google Maps, Android (versione it_CH) · Guida di Maps (Google) – Ask questions in Google Maps, Android (inglese) · Guida di Maps (Google) – Usa Gemini durante la navigazione (Android, italiano) · Guida di Maps (Google) – Usa Gemini durante la navigazione (iPhone e iPad, italiano) · Google Blog – New Ask Maps features for the holidays · 9to5Google · TuttoAndroid · Smartphonology · LocalStrategy · Think.it · Getaway · ai-tldr.dev · iHal