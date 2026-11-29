di Redazione ZON

In sintesi. Hexe è l’ultimo lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios ed è al cinema dal 26 novembre 2026. Racconta la storia di Billie Doe, 16 anni, adolescente ribelle con poteri da strega, e del suo rapporto con la madre Alice. La regia è di Fawn Veerasunthorn e Jason Hand.

I punti chiave Hexe: Il Regno delle Streghe è un lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios, al cinema dal 26 novembre 2026.

Billie Doe, la protagonista, ha 16 anni e scopre di avere poteri da strega che la madre Alice aveva represso.

La regia di Hexe è di Fawn Veerasunthorn e Jason Hand; l’idea è nata dalla co-regista Josie Trinidad.

Nella versione originale di Hexe la nonna di Billie ha la voce di Jodie Foster.

Beef Roger, un gatto verde con tre occhi, guida Billie nelle arti magiche.

«Hexe: Il Regno delle Streghe», ultimo lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios, è al cinema dal 26 novembre 2026. La protagonista è Billie Doe, 16 anni, anfibi e poteri da strega ancora da scoprire.

Di cosa parla Hexe: una figlia ribelle, una madre controllante e un regno di streghe

Billie Doe ha capelli color amaranto, unghie azzurre sbeccate e l’aria di un’adolescente uscita da un concerto punk rock. Vive con la madre Alice in una casa normale, in un quartiere normale della provincia statunitense, e frequenta il liceo. Non sopporta l’autorità e i compagni, molto più allineati, la trovano troppo stramba.

Alice è il suo contrario: maniaca del controllo, iperprotettiva, veste in tailleur di lana bouclé e fa un lavoro noioso davanti a un computer. Solo un ciuffo fuori posto lascia presagire qualcosa di non detto.

Il film porta madre e figlia nel regno di Hexe. Qui Billie scopre di avere poteri che Alice aveva represso, convinta di proteggerla dalla nonna.

La nonna è potente e malvagia, ed è disposta a tutto pur di conservare il trono, anche a sacrificare figlia e nipote. Nella versione originale del film ha la voce di Jodie Foster.

A guidare Billie nelle arti magiche c’è Beef Roger, un gatto verde con tre occhi, burbero e solitario. La regista Fawn Veerasunthorn lo descrive così: «Avete presente quel vecchio amico dei vostri genitori che loro non frequentano più perché conosce tutti i loro segreti? Ecco, quello è Beef».

Chi ha diretto il film e da dove è nata l’idea

La regia è di Fawn Veerasunthorn, già autrice di «Wish», e di Jason Hand, già regista di «Oceania 2». L’idea è nata dalla co-regista Josie Trinidad, che ha presentato il progetto come la storia di una madre.

Veerasunthorn ricorda che Trinidad era la prima mamma lavoratrice che avesse incontrato nel dipartimento narrativo dello studio. Le due colleghe si sono raccontate le bravate da adolescenti, come la volta in cui Trinidad prese di nascosto la macchina di sua madre.

Il produttore Roy Conli, in un incontro negli studi di Burbank, ha spiegato che la Disney si era già occupata di streghe, ma mai di un mondo intero costruito per loro. Ha aggiunto: «In un certo senso le riabilitiamo: sono persone alle prese con questioni molto umane come gestire una ragazzina in fase ribelle e trovare un posto nel mondo in cui ci si senta capiti e liberi».

Il dilemma tra protezione e controllo raccontato da chi lo vive

La produttrice premio Oscar Yvett Merino ha due figli, un adolescente e un undicenne. Si chiede: «Quanto siamo disposti a vederli camminare sulle proprie gambe e quanto, invece, vorremmo che rimanessero ancora bambini?». E aggiunge: «Se qualcuno sa dove passa quel confine, per favore me lo dica».

Per costruire il mondo di Hexe, gli animatori hanno consultato esperti di stregoneria e studiato le proprietà simboliche di piante ed erbe. Veerasunthorn dice che il team non ha evitato le atmosfere inquietanti: «È un film sulle streghe».

Per il personaggio di Billie, secondo la regista, gli autori hanno attinto «al peggio di noi stessi quando eravamo adolescenti». Veerasunthorn conclude: «Eppure siamo venuti su abbastanza bene».

Domande frequenti Quando esce Hexe: Il Regno delle Streghe al cinema? Hexe: Il Regno delle Streghe è al cinema dal 26 novembre 2026. È l’ultimo lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios. Di cosa parla Hexe: Il Regno delle Streghe? Il film racconta il rapporto tra Billie Doe, una sedicenne ribelle, e sua madre Alice, iperprotettiva e maniaca del controllo. Madre e figlia arrivano nel regno di Hexe, dove Billie scopre di avere poteri da strega che Alice aveva represso per proteggerla dalla nonna. La nonna è potente e malvagia ed è disposta a tutto pur di conservare il trono. Chi ha diretto Hexe: Il Regno delle Streghe? Il film è diretto da Fawn Veerasunthorn, già autrice di «Wish», e da Jason Hand, già regista di «Oceania 2». L’idea è nata dalla co-regista Josie Trinidad. Il produttore è Roy Conli. Chi dà la voce alla nonna di Billie in Hexe? Nella versione originale di Hexe la nonna di Billie ha la voce di Jodie Foster. Il personaggio è potente e malvagio ed è disposto a sacrificare figlia e nipote pur di conservare il trono.

Fonte: ANSA